SHL-kvalet 2026 – spelschema och regler

SHL-kvalet 2026 spelas mellan de två lag som slutar på plats 13 och 14 i SHL. Här är spelschemat och reglerna för kvalet.

HV71 vann kvalet mot MoDo 2025. Foto: Bildbyrån.

Hur funkar SHL-kvalet?

Sedan 2021 har SHL haft ett kval mellan de två lag som slutat näst sist respektive sist i tabellen. Lagen möts i en matchserie i bäst av sju matcher där laget som slutar på plats 13 i SHL har hemmaplansfördel. Det laget spelar på hemmaplan match ett och två samt den eventuella match fem och den eventuella match sju.

Match tre, fyra och den eventuella match sex spelar laget som slutade på plats 14 i SHL på hemmaplan.

Det lag som först vinner fyra matcher får stanna kvar i SHL. Laget som förlorar kvalet spelar däremot i HockeyAllsvenskan kommande säsong.

SHL-kvalet inleds onsdagen den 18:e mars och en eventuell sjunde och avgörande match spelas tisdagen den 31 mars. Som tidigast kan kvalet avgöras i match fyra, som spelas tisdagen den 24:e mars.

Hur har det gått i de tidigare kvalen?

2021: Brynäs – HV71 4-1 i matcher.

2022: Timrå – Djurgården 4-0 i matcher.

2023: Malmö – Brynäs 4-1 i matcher.

2024: HV71 – Oskarshamn 4-3 i matcher.

2025: HV71 – MoDo 4-2 i matcher.

HV71 har alltså spelat tre av de fem tidigare kvalen sedan det nya systemet. De har vunnit två gånger i rad men förlorade premiäråret mot Brynäs. Brynäs är också det enda andra laget som spelat mer än ett kval sedan 2021. De vann mot HV71 men föll sedan mot Malmö två år senare och åkte då ur högstaserien för första gången någonsin.

Hur spelas SHL-kvalet 2026?

Här är spelschemat för SHL-kvalet, säsongen 2025/2026.

M1 Onsdag 18 mars 19.00

M2 Fredag 20 mars 19.00

M3 Söndag 22 mars 18.30

M4 Tisdag 24 mars 19.00

M5 Fredag 27 mars 19.00

M6 Söndag 29 mars 18.30

M7 Tisdag 31 mars 19.00



