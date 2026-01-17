SHL:s besked – hårdare straff för filmningar

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Från och med i dag gäller hårdare bestraffning för filmningar i SHL.

SHL höjer bötesbeloppet för spelare som döms för ”diving”.

– Vi har haft en bra diskussion och alla klubbar står bakom förändringen, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin.

Antalet filmningar har blivit ett hett debatterat ämne i SHL under årets säsong. Nu väljer ligan att agera i ett försök att stävja antalet filmningar och förstärkningar.

SHL meddelar nämligen via sin hemsida att de höjer bötesbeloppet för spelare som döms för ”diving” av disciplinnämnden. Hur mycket som en spelare tvingas böta kommer nu att regleras beroende på hur mycket som de tjänar.

Spelare som har en lön på 50 000 kronor eller lägre per månad kommer fortfarande att bestraffas med 5 000 kronor, som tidigare har varit normen vid filmningar. Ändringen som införs nu innebär däremot att en spelare som tjänar över 50 000 kronor i månadslön kommer att straffas med ett bötesbelopp som motsvarar 10 procent av deras lön, upp till maximalt 10 000 kronor. Alltså kan spelare nu tvingas böta mellan 5 000 kronor till 10 000 kronor beroende på vad de tjänar i lön, i stället för att 5 000 kronor är maxbeloppet.

Spelare kan stängas av för filmning

Det blir också skärpta straff vid återfall, alltså om spelare döms för filmning flera gånger på kort tid. Om spelaren fälls för en filmning för en andra gång inom loppet av ett år kommer bötesbeloppet att höjas med ytterligare 15 procent. Vid ett tredje återfall skulle spelaren i fråga att stängas av i en match, något som däremot endast gäller under grundserien. Ifall samma lag skulle få tre bestraffningar för filmning under en och samma säsong tvingas klubben sätta upp en handlingsplan, tillsammans med SHL, med åtgärder på hur de ska minska antalet filmningar i föreningen.

– Förslagen, som nu beslutats, kommer utifrån det gemensamma utvärderingsmöte som ligorna och Disciplinnämnden hade i december månad. SHL kommer ändra rutiner kring hur vi arbetar inom SHL och Disciplinnämnden har fattat beslut om justerade bötesnivåer, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin i ett pressmeddelande.

Samtidigt skriver SHL att de också undersöker möjligheten att låta domarna döma ut spelare i 2+10 minuter vid tydliga filmningar under matchens gång. Den regeländringen är däremot inte godkänd än utan ett beslut väntas komma av Svenska Ishockeyförbundets Elitkommittén inom kort.

Förändringarna om höjt straff vid filmningar börjar gälla redan från och med dagens SHL-omgång.

