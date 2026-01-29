”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Brendan Shinnimin har nått 35 års ålder och sitter på ett utgående kontrakt. Nu menar hann att han kan se sig avsluta karriären i Luleå.

– Jag och ”Frobie” har pratat några gånger och ska göra det igen i slutet av denna eller under nästa vecka, berättar han för NSD.

Kommer Brendan Shinnimin och Thomas Fröberg överens om ett nytt kontrakt i Luleå? Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Poängen har inte trillat in som tidigare för Brendan Shinnimin denna säsong. Men det spelar inte så stor roll.

För NSD berättar den 35-årige kanadensaren nu att han hoppas spela sig till en förlängning i Luleå – och att han kan se sig avsluta karriären i tröjan.

– Jag börjar närma mig slutet av min karriär och det är att vinna titlar och inte göra poäng det handlar om för mig, säger han och fortsätter.

– Sportcheferna vet vad de får av mig. Jag kommer att göra skillnad, oavsett om jag gör poäng eller inte. Jag bidrar till att vi vinner matcher och fortsätter jag göra det förbättrar det mina chanser att få en förlängning.

Diskuterar med Fröberg: ”Hade älskat att stanna”

Det nuvarande kontraktet går ut efter 2025/26 efter att den tvåfaldige SM-guldvinnaren inlett säsongen i Slovan Bratislava. Men diskussionerna pågår.

– Jag och ”Frobie” (Thomas Fröberg) har pratat några gånger och ska göra det igen i slutet av denna eller under nästa vecka. De ska vara glada om jag spelar här nästa säsong också, skrattar han i NSD.

– Jag behandlar varje match som om det vore säsongens sista och har aldrig missat en match på grund av en skada under mina år i SHL. Bara avstängningar. Vi får se hur det där samtalet går, men jag hade älskat att stanna här.

Shinnimin kom till Sverige och Växjö första gången 2017, direkt från KHL, men är nu starkt förknippat med Luleå efter fjolårets guld. Över fem säsonger har han nu kommit upp i 290 matcher i tröjan.



