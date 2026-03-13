Shinnimin anmäld för filmning

Under gårdagen fick han utvisning för förstärkning. Nu anmäls Brendan Shinnimin till disciplinnämnden och riskerar böter för filmning.

Brendan Shinnimin sitter utvisad efter en filmning mot Rögle.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Det var i gårdagens möte mellan Luleå och Rögle som Brendan Shinnimin som den profilstarka forwarden fick utvisning för en förstärkning. I den andra perioden hakade Calvin de Haan upp Luleå-spelaren som föll till marken. Rögle-backen började direkt signalera för en filmning och domarna valde att ta ut båda två.

Nu har situationsrummet också valt att anmäla händelsen.

Det innebär att disciplinnämnden nu kommer att granska situationen ännu en gång. Skulle de hålla med om domarnas och situationsrummets linje kommer det blir 5 000 kronor i böter för kanadensaren.

”Luleå vänder spelet och skall kontra när Shinnimin blir lite hakad. Shinnimin försöker greppa tag i klubban för att visa att han blir hakad och väljer sedan att förstärka situationen genom att tappa skridskorna och falla lätt,” står det att läsa i anmälan.

Rögle vann matchen med 5-2 efter att ha gjort tre mål i den andra akten.

Även tidigare under karriären har Brendan Shinnimin varit föremål för filmnings-böter. Forwarden fick mycket kritik för sitt sätt att spela, även om det har blivit betydligt bättre de senaste åren.