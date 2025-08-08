Seger i första matchen – kritiserad spelare hyllas

Västerås tog emot Färjestad i den första träningsmatchen inför den svenska hockeysäsongen 2025/26.

Efter bortasegern hyllas Karlstadslagets nye målvakt, Melker Thelin.

– Jag tycker Melker i målet såg väldigt bra ut, konstaterar huvudtränaren Jörgen Jönsson.

Melker Thelin imponerade i första träningsmatchen. Bilden från tiden i Umeå.

Foto: Bildbyrån

Försäsongen drog igång under gårdagen. Då tog Västerås IK emot Färjestad. Två lag med nya tränarteam. I hemmabåset stod Peter Andersson, Lars Ivarsson och Johan Gustavsson tillsammans för första gången. På andra sidan fick Jörgen Jönsson för första gången leda Färjestad, uppbackad av Mikael Karlberg och Christer Olsson. Västerås gjorde en bra insats och var nära att ta ledningen efter ett stolpskott i den tredje perioden.

Men efter två sena mål slutade matchen i en 2–0 seger för Färjestad. Målskyttar för Färjestad blev Axel Bergkvist och 20-årige Wille Johansson. Efter matchen hamnade en del fokus på Melker Thelin. Nye huvudtränaren Jörgen Jönsson berättar för Färjestads hemsida om hur han ser på JVM-målvaktens insats.

– Jag tycker Melker i målet såg väldigt bra ut, konstaterar han.

Andersson: ”Insatsen kan man inte klaga så mycket på”

Johan Ekberg skriver i sin krönika på Värmlands Folkblad om den unge målvaktens lugn. I kontrast till det som han menar Thelin utstrålade till exempel under JVM.

”Det vi fick se i dag var en helt annan målvakt. En lugn målvakt som litade på sitt rörelsemönster och sin positionsförmåga”, skriver han i krönikan som ni kan läsa i sin helhet här.

Västerås nye huvudtränare Peter Andersson lät nöjd med matchen, i sin intervju med klubbens hemsida.

– Insatsen kan man inte klaga så mycket på. Jag tycker att arbetsinsatsen är där hos alla killar och vi lägger ner ett jättebra jobb i dag. Det jag tycker är kul att se och det jag är nöjd med är att vi har haft tre träningar där vi har varit noggranna med spelet i egen zon och utan puck. Där fick vi ett kvitto på att de har tagit åt sig av det vi pratat om, säger han.