Luleås superform – går upp i topp sex

Luleå-seger med 3–1 mot Örebro Hockey

Luleås åttonde seger på de senaste tio matcherna

Frederic Allard avgjorde för Luleå

Luleå besegrade Örebro Hockey på hemmaplan i torsdagens möte i SHL. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen.

Segern var Luleås åttonde på de senaste tio matcherna.

Luleå–Örebro Hockey – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

14.06 in i andra perioden spräckte Luleå nollan genom Eetu Koivistoinen framspelad av Linus Omark och Erik Gustafsson.

Luleå gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Frederic Allard och Filip Eriksson, vilket avgjorde matchen.

Egor Polin reducerade dock för Örebro Hockey med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Luleås nya tabellposition är sjätte plats medan Örebro Hockey är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Luleå som så sent som den 27 december låg på tolfte plats.

Luleå möter Leksand i nästa match hemma lördag 17 januari 15.15. Örebro Hockey möter samma dag Skellefteå AIK borta.

Luleå–Örebro Hockey 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

SHL, Coop Norrbotten Arena

Andra perioden: 1–0 (34.06) Eetu Koivistoinen (Linus Omark, Erik Gustafsson).

Tredje perioden: 2–0 (43.01) Frederic Allard (Linus Omark, Otto Leskinen), 3–0 (51.42) Filip Eriksson (Markus Nurmi, Heikki Liedes), 3–1 (58.36) Egor Polin (Noah Steen, Luke Martin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 3-1-1

Örebro Hockey: 2-0-3

Nästa match:

Luleå: Leksands IF, hemma, 17 januari 15.15

Örebro Hockey: Skellefteå AIK, borta, 17 januari 15.15