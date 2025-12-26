Viktig seger för HV71 – närmar sig säker mark

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV 71 vann med 7–4 mot Örebro Hockey

Riley Woods avgjorde för HV 71

Andra raka segern för HV 71

HV 71 tog hem de tre poängen efter seger på bortaplan mot Örebro Hockey i SHL. 4–7 (0–2, 2–2, 2–3) slutade matchen på fredagen.

Örebro Hockey–HV 71 – mål för mål

Linus Lindström gav HV 71 ledningen efter fem minuters spel med assist av Olle Alsing.

0–2 kom efter 9.20 när Jonathan Ang fick träff efter förarbete av Hugo Fransson och Lukas Rousek.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–4.

HV 71 vann också tredje perioden 2–3 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Riley Woods gjorde två mål för HV 71 och spelade fram till ett mål.

Örebro Hockey har två vinster och tre förluster och 13–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har tre vinster och två förluster och 19–16 i målskillnad.

Söndag 28 december spelar Örebro Hockey borta mot Brynäs 18.00 och HV 71 mot Rögle borta 15.15 i Catena Arena.

Örebro Hockey–HV 71 4–7 (0–2, 2–2, 2–3)

SHL, Behrn Arena

Första perioden: 0–1 (5.12) Linus Lindström (Olle Alsing), 0–2 (9.20) Jonathan Ang (Hugo Fransson, Lukas Rousek).

Andra perioden: 0–3 (24.58) Justin Glenn Kloos (Malte Gustafsson, Mattias Tedenby), 1–3 (29.39) Gustav Backström (Egor Polin, Sean Malone), 2–3 (38.31) Patrik Karlkvist (Kalle Kossila, Patrik Puistola), 2–4 (38.59) Mattias Tedenby (Riley Woods).

Tredje perioden: 3–4 (41.49) Luke Martin (Christopher Mastomäki), 4–4 (43.54) Christopher Mastomäki (Noah Steen, Jhonas Enroth), 4–5 (47.38) Riley Woods (Olle Alsing), 4–6 (53.44) Riley Woods, 4–7 (59.29) Justin Glenn Kloos (Lukas Rousek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 2-1-2

HV 71: 3-1-1

Nästa match:

Örebro Hockey: Brynäs IF, borta, 28 december 18.00

HV 71: Rögle BK, borta, 28 december 15.15