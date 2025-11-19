”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sebastian Wännström plockades in av Malmö i slutet av oktober på grund av skadeproblematik. Nu står det klart att klubben bryter korttidskontraktet med forwarden i förtid.

– Vi har fått tillbaka spelare som vi inte hade då, säger huvudtränare Tomas Kollar till Expressen.

Sebastian Wännström. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Det var i slutet av oktober som Malmö plockade in den välmeriterade forwarden Sebastian Wännström på grund av manfall på forwardsidan. Klubben skrev ett korttidskontrakt på sju veckor med forwarden den 24:e oktober – nu står det dock klart att Wännström lämnar klubben i förtid.

– Vi har haft en ganska tydlig kommunikation. Vi har fått tillbaka spelare som vi inte hade då, och det har inte riktigt funnits plats i vår laguppställning. Då blev det bäst så här, säger huvudtränare Tomas Kollar till Expressen.

Wännström spelade bara tre matcher med Malmö och noterades inte för några poäng. Han har gjort 311 matcher i SHL under sin karriär och har noterats för 104 poäng (58+46). 34-åringen har även hunnit med spel i KHL, Liiga, AHL och DEL. Trots att forwarden lämnar Malmö är Tomas Kollar imponerad över Wännströms insats.

– Han gjorde det jättebra. Jag är imponerad över hur han körde varje dag och jag önskar verkligen honom all lycka framöver.

