Lusth: ”Malmö är en dark horse till finalen”
Kan Brynäs resa sig och göra ett nytt långt slutspel? Hur länge orkar Malmö utmana i toppen? Och vem är den stora sensationen i årets SHL?
Stig Salming, Mats Lusth och Ronnie Rönnkvist funderar över frågorna i dagens enkät.
MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)
Enkätdags. Stig Salming, som idag jobbar inom Börje Salmings ALS-stiftelse, och Mats Lusth förknippas med Brynäs respektive Malmö. Dessa båda ikoner och Hockeysverige.se’s Ronnie Rönnkvist svarar här på några heta frågor kring SHL.
