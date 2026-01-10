Lusth: ”Malmö är en dark horse till finalen”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kan Brynäs resa sig och göra ett nytt långt slutspel? Hur länge orkar Malmö utmana i toppen? Och vem är den stora sensationen i årets SHL?

Stig Salming, Mats Lusth och Ronnie Rönnkvist funderar över frågorna i dagens enkät.

Enkätdags. Stig Salming, som idag jobbar inom Börje Salmings ALS-stiftelse, och Mats Lusth förknippas med Brynäs respektive Malmö. Dessa båda ikoner och Hockeysverige.se’s Ronnie Rönnkvist svarar här på några heta frågor kring SHL.