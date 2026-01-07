”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sedan Erik Källgren kommit tillbaka efter sin skada har Brynäs haft tre målvakter i truppen – och Collin Delia har inte fått någon speltid. Nu berättar sportchefen Johan Alcén om hur han och klubben resonerar kring målvaktsfrågan framöver.

– Det är inget snack om att vi börjar närma oss den punkten så vi behöver tänka: ”Okej, vad gör vi nu?”, säger han till hockeysverige.se.

Brynäs har tre målvakter i truppen just nu.

Foto: Bildbyrån (Collage)

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Erik Källgren genomgick inför säsongen en stor höftoperation men har nyligen kommit tillbaka efter sin långa rehabperiod. Källgren har vaktat kassen i fyra matcher, tre av dem i SHL, sedan comebacken för tre veckor sedan. Det har blivit tre segrar på de fyra matcherna.

Källgrens comeback har gjort att Collin Delia tappat sin plats i laget. 31-åringen har fått ta rollen som tredjemålvakt och har inte fått speltid i SHL på nästan två månader, medan Källgren och Damian Clara bildat målvaktspar. Och enligt sportchefen Johan Alcén finns det ännu inget beslut kring hur Brynäs kommer gå vidare med målvaktsfrågan.

– Det jag kan säga att vi har tre målvakter idag, och så får vi se hur länge det går. Vi har ju fortfarande inte sett Erik över tid, och då tänker jag på hur han klarar en högre belastning med tanke på den skada han har haft. Vi vet inte hur det kommer funka. Och vi måste få ett grönt ljus på att det håller över tid, också, säger Alcén efter Brynäs 5-2-seger mot Växjö på tisdagskvällen.

”Han är trea idag – sen får vi se hur vi hanterar det”

Och vad ser du som ”över tid” i det här fallet?

– Det får vi se litegrann. Nu har han spelat fyra matcher, så någonstans behöver vi ju börja prata om det nu.

– Vi har tre målvakter i träning nu, men vi kan inte ha tre målvakter hela träningen utan vi behöver korrigera lite för att alla ska få sina ”reps”. För om alla tre är på hela träningen, då får ju ingen sina ”reps”. Och det är där vi är med Collin. Han är trea idag. Samtidigt är det ju också en färskvara, men just nu är Erik och Clara före. Sen får vi se hur vi hanterar det.

Men inget är på gång?

– Just idag kommer vi inte göra någonting.

Har ni haft någon plan eller tanke sedan tidigare, med tanke på att ni ju vetat att Källgren skulle komma tillbaka?

– Nej, vi har inte velat låsa upp oss på något sätt utan känt att vi tar det när det väl händer. Först vill vi se att vi är tre, till att börja med. Och sen vill vi se hur det håller för honom över tid. Det har ju varit en stor och en lång rehab.

– Men det är inget snack om att vi börjar närma oss den punkten så vi behöver tänka: ”Okej, vad gör vi nu?”. För det ser ändå ut att hålla med Källgren.

Erik Källgren vaktade kassen i tisdagens seger mot Växjö.

Foto: Bildbyrån.

Johan Alcén om Collin Delia

Damian Clara har vunnit 13 av 25 matcher i SHL, hållit två nollor och räddat 89,9 procent av skotten. Collin Delia har stått sex matcher i SHL, vunnit en, och räddat 79,1 procent av skotten. Samtidigt har han imponerat i CHL där han har en räddningsprocent på 91,4 efter sju matcher. Erik Källgren har vaktat kassen i tre SHL-matcher, vunnit två, och räddat 85,7 procent av skotten.

Johan Alcén berömmer samtidigt Collin Delia, i hur han hanterat sin nya position som tredjemålvakt.

– Han är en kanonkille. Han kommer hit och stöttar lagkamraterna och vi ser det inte på något annat sätt än att han gjort ett kanonjobb. Från vårt håll finns det inget annat att säga om honom.

– Sen hur han ser det…Jag fattar, han vill spela som alla spelare. Det är det jag kan säga. Vill du ha andra känslor så får du fråga honom.

Collin Delia har utgående kontrakt och Damian Clara är på lån från Anaheim. Däremot har Erik Källgren kontrakt även nästa säsong, vilket gör matematiken ganska enkel: Om någon målvakt kommer lämna Brynäs under säsongen så är det inte den sistnämnde.

Något som även Johan Alcén bekräftar.

– Vi tror jättemycket på honom. Jag tycker även ifjol…jag ska inte säga att han fick mycket skit men jag tycker ändå det vinklades lite negativt kring honom. Han vann näst flest matcher i hela ligan, han spelade landslag, han svepte nästan Skellefteå i semifinalen. Jag tycker han hade en bra säsong. Sen vet jag inte om han hade högre förväntningar, men jag tycker det är en bra målvakt som vi tror mycket på. Och vi är glada över att han är här en säsong till.

Collin Delia.

Foto: Bildbyrån.

Finns det någon dialog med Anaheim kring Damian Clara, om att släppa honom till Nordamerika?

– Ja, vi har en dialog med dem. Men inte runt det ämnet.

Så det finns inget konkret om att han kan försvinna?

– Nej. Vi har veckovisa samtal med dem där vi uppdaterar om hur det går och hur det funkar för deras spelare som är här (Clara och Lucas Pettersson). Det sker naturligt, för de vill veta hur det går och hur vi ser på deras utveckling. Men inget annat än så.

Damian Clara försvinner iväg under OS

Damian Clara kommer även åka iväg till hemlandet Italien för att vakta kassen för värdnationen i OS, där de faktiskt möter Tre Kronor i premiären. SHL har ett visst uppehåll under turneringen, men det kommer spelas ett par matcher under den tid som Clara är borta.

Är det något ni väger in i hur ni tänker med er målvaktssida?

– Absolut, det är klart vi väger in det. Sen finns det alltid ett risktagande med allt. Vi ska budgetera för våra utgifter innan vi vet vilka intäkter vi har, exempelvis. Vi måste alltid tänka på hur många spelare vi ska ta in, och om man ska gå på dyrare spelare eller lite billigare spelare, fler eller färre och så vidare. Dessutom vet vi aldrig vilka skador vi åker på, och så vidare.

– Vi tar de beslut vi tar med den informationen vi har, och sen kan det bli fel ändå, men det är klart vi väger in den typen av saker. Sen får vi se vad det mynnar ut i.

Men är det någonting som gör att ni kommer dröja med ett beslut? Att ni vet att ni tappar honom i några veckor?

– Det kan vara så att vi tänker till en sekund extra, absolut. Sen behöver det inte betyda att vi håller kvar någon i klubben bara för det.

Damian Clara har stått klart mest av Brynäs målvakter.

Foto: Bildbyrån.

Blickar ni mot allsvenskan och ett korttidslån, annars?

– Först och främst tittar vi på de här två, säger Brynäs sportchef och riktar blicken mot J20-lagets omklädningsrum.

– Vi har ju möjligheten att registrera två målvakter från HockeyAllsvenskan och division 1, så det är klart det är en möjlighet och att vi tittar på det. Men vi tittar i första hand på William Forsberg och Oscar Westman (J20-målvakterna) i så fall.

Johan Alcén om beslutet på målvaktssidan

Hur mycket är det du som beslutar i hur ni går vidare med målvaktsfrågan, och hur mycket lägger du det på Niklas Gällstedt (huvudtränare) och Anthon Hansson (målvaktstränare)?

– Jag försöker involvera alla. Här jobbar vi ihop, men sen måste någon ta beslutet och då är det jag som gör det. Jag vore dock en idiot om jag inte involverar våra tränare.

Beslutar du även om vilka två som man ska gå med i matchtruppen, med tanke på att det är en lite större fråga nu när ni har tre målvakter i truppen?

– Nej, det gör jag inte. Det är klart jag finns i närheten och att jag är med hela tiden, så vill de ha mina synpunkter är jag där och delger dem och stöttar staben. Men de (tränarna) är anställda för att ta de här besluten och det måste de får göra – utan påverkan från mig, avslutar Brynäs sportchef.

