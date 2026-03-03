Så spelas SHL-slutspelet 2026 – spelschema och regler

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Så spelas SM-slutspelet 2026. Här är datumen, resultaten och reglerna du behöver hålla koll på.

Luleå är regerande svenska mästare.

Foto: Bildbyrån.

Hur funkar SM-slutspelet?

De lag som placerar sig på platserna 1-6 i SHL-tabellen är direktkvalificerade till kvartsfinal medan lag 7-10 spelar åttondelsfinal där två vinnare kvalificerar sig för kvartsfinal. Åttondelsfinalerna spelas i bäst av tre enligt modellen borta-hemma-hemma, där det högst rankade laget alltså avslutar med två hemmamatcher. Övriga slutspelsserier spelas bäst av sju, alltså först till fyra segrar. Dessa spelas enligt modellen H-H-B-B-H-B-H.

Det högst placerade laget i SHL-tabellen möter det lägst placerade, det näst högst placerade möter det näst lägst placerade och så vidare. Det går alltså inte att rita ett slutspelsträd peka ut ett lags väg till guldet redan innan slutspelet dragit igång.

SM-slutspelet inleds den 17:e mars och kan som längst spelas till och med den sjätte maj om SM-finalen går hela vägen till en match sju.

Vilka är regerande mästare?

Luleå är regerande mästare efter att ha besegrat SHL-nykomlingen Brynäs i SM-finalen 2025. Det var Luleås blott andra SM-guld på herrsidan. Det första kom 1996.

Vilka lag har vunnit flest SM-guld?

Djurgården har vunnit flest SM-guld. De vann sitt sextonde och senaste guld år 2001. Brynäs är tvåa på 13 (de vann senast 2012) och Färjestad är trea på tio (de vann sitt senaste 2022).

Här är listan över alla svenska mästare:

Djurgårdens IF – 16 SM-guld

Brynäs IF – 13

Färjestads BK – 10

IK Göta – 9

Hammarby IF – 8

AIK, Södertälje SK 7

Frölunda HC, HV 71 – 5

Leksands IF, Växjö Lakers HC, Skellefteå AIK – 4

Luleå HF, MoDo Hockey, Malmö IF – 2

Gävle GIK, IF Björklöven – 1

Hur är spelschemat för SHL-slutspelet 2026?

Åttondelsfinaler

Å1:1 Tisdag 17 mars 19.00, Rank 10-Rank 7

Å2:1 Tisdag 17 mars 19.00, Rank 9-Rank 8

Å1:2 Torsdag, 19 mars 19.00, Rank 7-Rank 10

Å2:2 Torsdag 19 mars 19.00, Rank 8-Rank 9

Å1:3 Lördag 21 mars 15.15, Rank 7-Rank 10

Å2:3 Lördag 21 mars 15.15, Rank 8-Rank 9

Kvartsfinaler

K1:1 Måndag 23 mars 19.00, Rank 1-Rank 8

K2:1 Måndag 23 mars 19.00, Rank 2-Rank 7

K3:1 Tisdag 24 mars 19.00, Rank 3-Rank 6

K4:1 Tisdag 24 mars 19.00, Rank 4-Rank 5

K1:2 Onsdag 25 mars 19.00, Rank 1-Rank 8

K2:2 Onsdag 25 mars 19.00, Rank 2-Rank 7

K3:2 Torsdag 26 mars 19.00, Rank 3-Rank 6

K4:2 Torsdag 26 mars 19.00, Rank 4-Rank 5

K1:3 Fredag 27 mars 19.00, Rank 8-Rank 1

K2:3 Fredag 27 mars 19.00, Rank 7-Rank 2

K3:3 Lördag 28 mars 15.15, Rank 6-Rank 3

K4:3 Lördag 28 mars 15.15, Rank 5-Rank 4

K1:4 Söndag 29 mars 15.00, Rank 8-Rank 1

K2:4 Söndag 29 mars 15.00, Rank 7-Rank 2

K3:4 Måndag 30 mars 19.00, Rank 6-Rank 3

K4:4 Måndag 30 mars 19.00, Rank 5-Rank 4

K1:5 Tisdag 31 mars 19.00, Rank 1-Rank 8

K2:5 Tisdag 31 mars 19.00, Rank 2-Rank 7

K3:5 Onsdag 1 april 19.00, Rank 3-Rank 6

K4:5 Onsdag 1 april 19.00, Rank 4-Rank 5

K1:6 Torsdag 2 april, 19.00 Rank 8-Rank 1

K2:6 Torsdag 2 april 19.00, Rank 7-Rank 2

K3:6 Fredag 3 april 19.00, Rank 6-Rank 3

K4:6 Fredag 3 april 19.00, Rank 5-Rank 4

K1:7 Lördag 4 april 15.15, Rank 1-Rank 8

K2:7 Lördag 4 april 15.15, Rank 2-Rank 7

K3:7 Söndag 5 april 15.00, Rank 3-Rank 6

K4:7 Söndag 5 april 15.00, Rank 4-Rank 5

Semifinaler

S1:1 Tisdag 7 april 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:1 Onsdag 8 april 19.00, Rank 2-Rank 3

S1:2 Torsdag 9 april 20.00, Rank 1-Rank 4

S2:2 Fredag 10 april 19.00, Rank 2-Rank 3

S1:3 Lördag 11 april 15.15, Rank 4-Rank 1

S2:3 Söndag 12 april 15.00, Rank 3-Rank 2

S1:4 Måndag 13 april 19.00, Rank 4-Rank 1

S2:4 Tisdag 14 april 19.00, Rank 3-Rank 2

S1:5 Onsdag 15 april 19.00, Rank 1-Rank 4

S2:5 Torsdag 16 april 19.00, Rank 2-Rank 3

S1:6 Fredag 17 april 19.00, Rank 4-Rank 1

S2:6 Lördag 18 april 15.15, Rank 3-Rank 2

S1:7 Söndag 19 april 15.00, Rank 1-Rank 4

S2:7 Måndag 20 april 19.00, Rank 2-Rank 3

SM-final

F1: Torsdag 23 april 19.00, Rank 1-Rank 2

F2: Lördag 25 april 15.15, Rank 1-Rank 2

F3: Tisdag 28 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F4: Torsdag 30 april 19.00, Rank 2-Rank 1

F5: Lördag 2 maj 15.15, Rank 1-Rank 2

F6: Måndag 4 maj 19.00, Rank 2-Rank 1

F7: Onsdag 6 maj 19.00, Rank 1-Rank 2