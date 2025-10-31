Så mycket tjänar Dan Tangnes i Rögle

Dan Tangnes, 46, är tillbaka i Rögle och Ängelholm och gör succé.

Nu berättar serieledarens tränare rakt ut vad han tjänar i klubben, i en intervju med Aftonbladet.

Dan Tangnes lön i Rögle är ungefär hälften så hög som i Schweiz.

Foto: Bildbyrån

Rögle under Dan Tangnes har fått en flygande start. I en haltande tabell är man vid skrivande stund (på fredagen) i serieledning. Det enda laget som riktigt hotar om förstaplatsen är Frölunda – och det ser redan nu ut som att Rögle är på väg mot att sluta topp två i SHL.

Prestigeförvärvet på tränarbänken kom från Zug i Schweiz och nu berättar han själv vad han får betalt av Skåne-klubben.

Inte exakt, men ungefär.

– Nej, jag löneväxlar och sånt så jag är inte helt säker, men strax under 200 000 kronor i månaden, säger han till Aftonbladet.

– Men jag tjänade 350 000 franc om året i Schweiz (drygt fyra miljoner kronor). Netto. Hade jag gjort det här bara för pengarna hade jag varit kvar i Schweiz.

Jämför Zug och Ängelholm: ”Väldigt lika”

Likheterna mellan Zug och Ängelholm är slående menar han.

– Zug och Ängelholm är väldigt lika där. Det finns ett väldigt genuint hockeyintresse. Här finns så många människor som man så gärna skulle vilja dela ett sådant ögonblick med – och unna en sådan framgång med. Det finns ingenstans i Sverige jag hellre skulle vilja nå en sådan framgång än här.

Om det blir något SM-guld för Dan Tangnes och Rögle återstår att se – men som tidigare nämnts ser det bra ut för deras del. 40 poäng är inspelade på 17 matcher och två derbyn mot Malmö har vunnits.

Något som är extra viktigt året efter sex raka förluster mot rivalen.