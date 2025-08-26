Så mycket NHL-erfarenhet har SHL-klubbarna

I varje SHL-lag finns spelare med NHL-bakgrund, men vissa klubbar sticker ut med betydligt mer rutin än andra.

Här är listan över SHL-lagen med mest och minst NHL-erfarenhet – där en klubb sticker ut med fler NHL-matcher än SHL-matcher i laget.

Det finns gott om NHL-rutin i SHL den här säsongen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

14. Leksand (80 NHL-matcher)

Peter Cehlarik (40 matcher)

Max Véronneau (16)

Lukas Vejdemo (13)

Gabriel Fortier (11)

Leksand har tappat några spelare med NHL-meriter i form av Marek Hrivik (24 matcher) och Justin Kloos (två matcher), men liksom förra året är dalalaget i bottenregionen i SHL när det kommer till NHL-erfarenhet. Nyförvärvet Gabriel Fortier har elva matcher i NHL på meritlistan, varav den senaste spelades under säsongen 2022/23 med Tampa Bay. Även om erfarenheten från NHL är tämligen liten så finns det emellertid gott om rutin från spel på andra sidan Atlanten, då Leksand har över 1 000 matcher (1 107) i AHL där nyförvärvet Nolan Stevens är den som gjort flest matcher med sina 293 framträdanden.

13. Luleå (151 NHL-matcher)

Erik Gustafsson (91 matcher)

Mathias Bromé (26)

Brian O’Neill (22)

Otto Leskinen (6)

Frédéric Allard (4)

Anton Levtchi (2)

Ingen i årets Luleålag, eller förra säsongens guldlag för den delen, har någonsin haft något riktigt fotfäste i NHL. Inte för att det spelar någon större roll, då man bevisligen kan nå framgång utan några stora NHL-namn i lagbygget. Lagkaptenen Erik Gustafsson är emellertid den med flest matcher med sina 91 framträdanden, med Mathias Bromé och Brian O’Niell som spelarna bakom som även fått chansen att åtminstone ta en fika i NHL. Nyförvärvet Otto Leskinen har sex NHL-matcher på meritlistan, där samtliga kom med Montréal Canadiens under säsongerna 2019/20 och 2020/21.

12. Malmö (161 NHL-matcher)

Janne Kuokkanen (119 matcher)

Robin Salo (32)

Fredrik Händemark (8)

Marek Langhamer (2)

Malmö har fått tillbaka spets och NHL-rutin till den kommande säsongen i form av Janne Kuokkanen, som är den som spelat överlägset flest NHL-matcher i Malmös trupp. Det hjälper Malmö att lämna fjolårets jumboplats, trots att man tappat NHL-meriterade spelare som Lassi Thomson, Jakub Galvas och Henrik Haapala. I laget finns den här säsongen också AHL-meriterade spelare i form av Eemil Viro, Topi Niemelä och Seth Barton, som aldrig fick chansen i NHL under sina år i Nordamerika.

11. Örebro (190 NHL-matcher)

Jhonas Enroth (153 matcher)

Kalle Kossila (19)

Sampo Ranta (16)

Sean Malone (två)

Jhonas Enroth är den målvakt i SHL som har överlägset flest NHL-matcher på meritlistan. Han är även den målvakt som har överlägset flest NHL-matcher bland spelarna i Örebro, där de resterande spelarna i Kalle Kossila, Sampo Ranta och Sean Malone som mest fått göra några kortare gästspel i ligan. Kossila gjorde 19 matcher med Anaheim mellan 2016 och 2019, Ranta fyllde på i Colorado mellan 2021 och 2023 och Malone gjorde en match med Buffalo våren 2017 och en match med Nashville i februari 2021.

10. Växjö (229 NHL-matcher)

Dennis Rasmussen (139 matcher)

Petter Granberg (45)

Otto Koivula (28)

Joel Persson (13)

Keegan Lowe (fyra)

En handfull spelare i Växjö har NHL-matcher på meritlistan. Allra flest har Dennis Rasmussen, som mellan 2015 och 2018 samlade på sig 139 matcher för Chicago och Anaheim. Under sina totalt fyra säsonger i Nordamerika var Rasmussen emellertid bara helt ordinarie i NHL under en säsong (2016/17). Stjärnbacken Joel Persson fick nöja sig med 13 NHL-matcher med Edmonton säsongen 2019/20, innan han valde att återvända till Växjö och fortsätta vara en dominant SHL-back säsongen därpå. Det visar också att NHL-matcher inte är någon markör för hur bra en spelare i SHL är.

9. HV71 (268 NHL-matcher)

Mattias Tedenby (120 matcher)

Andreas Borgman (55)

Aleksi Heponiemi (25)

Joona Luoto (23)

Santeri Hatakka (21)

Lukas Rousek (17)

Olle Alsing (4)

Justin Kloos (2)

Hugo Alnefelt (1)

Trots att man är på nedre halvan av SHL-tabellen när det kommer till antalet NHL-matcher är det bara ett lag som har fler spelare i sitt lag som fått chansen att spela i NHL än HV71. Fem av Jönköpingslagets nyförvärv i form av Aleksi Heponiemi, Santeri Hatakka, Lukas Rousek, Andreas Borgman och Justin Kloos har spelat i NHL, där ingen annan än Borgman gjort över 50 matcher i ligan.

8. Färjestad (360 NHL-matcher)

Gabriel Carlsson (81 matcher)

Radim Zohorna (68)

Oskar Steen (60)

Marian Studenic (46)

Joakim Nygård (42)

Joel Kellman (38)

Filip Roos (21)

Luke Philp (3)

Viktor Lodin (1)

Liksom HV71 har Färjestad nio spelare med NHL-meriter i laget – och liksom HV71 placerar sig Färjestad ändå på den nedre halvan när det kommer till NHL-erfarenhet i laget. Nyförvärvet Gabriel Carlsson är den som har flest matcher i NHL med sina 81 framträdanden, medan spetsvärvningen Radim Zohorna, som spelade i NHL under säsongen 2023/24, är den med näst flest NHL-matcher på listan. Viktor Lodin är tillsammans med Hugo Alnefelt den enda spelare i ligan som stannat på en NHL-match under karriären, men fortsätter stjärnforwarden på den inslagna vägen finns alla möjligheter för honom att fylla på det kontot i framtiden.

7. Frölunda (390 NHL-matcher)

Christian Folin (244 matcher)

Jacob Peterson (83)

Arttu Ruotsalainen (35)

Jere Innala (17)

Max Friberg (6)

Linus Högberg (5)

Inget SHL-lag har mer SHL-rutin än Frölunda, men när det kommer till NHL-erfarenhet är Göteborgslaget mer av ett mittenlag. Här drar veteranbacken Christian Folin upp noteringen avsevärt, då han spelat många fler matcher i NHL än de resterande fem NHL-meriterade spelarna i laget tillsammans. Återvändaren Jere Innala spelade i NHL så sent som förra säsongen, då han spelade 17 matcher utan att noteras för en poäng i Colorado Avalanche, medan Jacob Peterson spelade sex matcher i NHL med San Jose säsongen 2023/24.

6. Rögle (466 NHL-matcher)

Karson Kuhlman (147 matcher)

Mark Friedman (93)

Fredrik Olofsson (85)

Paul LaDue (70)

Dennis Everberg (70)

Linus Sandin (1)

Nyförvärven lyfter Rögle till en topp sex-placering den här säsongen, efter att man förra säsongen landat på en elfteplats på samma lista inför SHL-säsongen. Bland de sex spelarna i laget som gjort NHL-matcher är fyra av dessa nyförvärv, varav Karson Kuhlman är den med allra flest matcher i form av 147 NHL-matcher. Bakom honom återfinns Mark Friedman med 93 matcher och Fredrik Olofsson med 85 matcher, medan Paul LaDue, backvärvningen från MoDo, gjort lika många matcher som Dennis Everberg (70) i NHL.

5. Skellefteå (623 NHL-matcher)

Andreas Johnson (259 matcher)

Oscar Lindberg (252)

Pär Lindholm (106)

Jonathan Davidsson (6)

Många lag har fler spelare i truppen som spelat i NHL, men trots det kniper Skellefteå ändå en topp fem-placering den här säsongen. Detta kan man tacka framförallt Andreas Johnson och Oscar Lindberg, som samlat på sig över 500 matcher tillsammans. Även Pär Lindholm hann samla på sig över 100 matcher i NHL under sina år i Nordamerika med Toronto, Winnipeg och Boston. Något i skymundan har även breddforwarden Jonathan Davidsson fått känna på NHL-pulsen, då han spelade sex matcher med Ottawa säsongen 2019/20.

4. Timrå (840 NHL-matcher)

Magnus Pääjärvi (467 matcher)

Anton Lander (251)

Tim Erixon (93)

Jonathan Dahlén (61)

Anton Wedin (4)

Timrå har ett av ligans mest meriterade och rutinerade lag. Bara Frölunda (4 810) har fler SHL-matcher i laget än Timrås 4 770 matcher och när det kommer till NHL-erfarenhet har man en handfull spelare som fått chansen i världens bästa liga. Magnus Pääjärvi är den med mest erfarenhet från NHL, då han samlade på sig 467 matcher under sina åtta säsonger i Nordamerika. Med sina 467 NHL-matcher är Pääjärvi den aktiva SHL-spelare som gjort femte mest NHL-matcher. Även Anton Lander var en ordinarie NHL-spelare under en period med Edmonton, medan Tim Erixon aldrig riktigt hittade sitt fotfäste i ligan under de åtta år han spendera i Nordamerika.

3. Djurgården (996 NHL-matcher)

Marcus Krüger (520 matcher)

Gustav Lindström (174)

Charles Hudon (134)

Jesse Ylönen (111)

Joe Snivley (27)

Magnus Hellberg (26)

Linus Klasen (4)

Det går ingen nöd på erfarenhet hos nykomlingen Djurgården inför återkomsten till SHL. Lagkaptenen Marcus Krüger har över 500 NHL-matcher på meritlistan och är den spelare med tredje flest NHL-matcher i hela SHL. Bakom honom finns tre nyförvärv som alla har över 100 matcher i ligan i form av Gustav Lindström, Jesse Ylönen och Charles Hudon, medan andra nyförvärv som Joe Snivley och Magnus Hellberg båda fått känna på NHL:s hetluft på allvar. Även veteranen Linus Klasen har fyra NHL-matcher på meritlistan, då han gjorde ett kort inhopp i Nashville under sin enda säsong i Nordamerika 2010/11.

2. Linköping (1 162 NHL-matcher)

Jakub Vrána (406 matcher)

Nick Shore (299)

Oscar Fantenberg (124)

Christoffer Ehn (114)

Remi Elie (107)

Ty Rattie (98)

Fredrik Karlström (8)

Rasmus Rissanen (6)

Linköping har tappat en del NHL-erfarenhet i form av Lance Bouma (357 matcher) och Patrick Russell (59 matcher), men man bibehåller ändå sin andraplats i SHL från förra året tack vare värvningen av Jakub Vrána. Den tjeckiske stjärnvärvningen var under många år ordinarie i NHL med Washington och har över 400 matcher på meritlistan. Även återvändaren Fredrik Karlström har NHL-matcher på meritlistan, då han gjort åtta matcher med Dallas fördelat på två säsonger. De senaste två säsongerna har det emellertid blivit uteslutande AHL-spel för Karlström.

1. Brynäs (3 795 NHL-matcher)

Nicklas Bäckström (1 105 matcher)

Jakob Silfverberg (820)

Johan Larsson (488)

Robert Hägg (345)

Oskar Lindblom (337)

Michal Kempný (247)

Christian Djoos (155)

Kieffer Bellows (114)

Axel Jonsson-Fjällby (99)

Collin Delia (52)

Erik Källgren (24)

Mattias Norlinder (6)

Anton Rödin (3)

Här snackar vi NHL-rutin så det räcker och blir över. Faktum är att Brynäs med sina 3 795 NHL-matcher på meritlistan har fler NHL-matcher i laget än vad man har SHL-matcher (3 558). Här sticker så klart Nicklas Bäckström ut rejält med en god marginal över 1 000 matcher i världens bästa liga, vilket nästan på egen hand tar Brynäs upp på förstaplatsen. Totalt har Brynäs 13 spelare i laget med meriter från NHL, vilket gör att drygt halva spelartruppen någon gång under sin karriär satt sin skridsko på en NHL-is.