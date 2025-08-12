Så bra är spelarna som bytt SHL-klubb – enligt statistiken
Följ HockeySverige på
Google news
Runt 30 spelare har lämnat den SHL-klubb de spelade i förra säsongen – för spel i en ny SHL-klubb idag. Här tittar hockeysverige.se:s statistikexpert Viktor Jansson närmare på de utespelare som bytt klubb i SHL till den här säsongen – med hjälp av siffrorna.
- Han är bäst: ”Toppspelare”
- ”Vill man ha etablerad klass är det svårt att tänka sig en bättre värvning”
- ”SHL:s bästa playmaker de senaste säsongerna”
- ”Var bland de bästa – och bland de sämsta”
- ”Hade sämst game score i hela SHL”
- Ska ersätta stjärnorna: ”Skeptisk till den lösningen”
Den här artikeln handlar om:
Axel Rindell Joey LaLeggia Justin Kloos Lucas Elvenes Mattias Norlinder Mikkel Aagaard Oscar Engsund