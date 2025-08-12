Prenumerera

Logga in

Så bra är spelarna som bytt SHL-klubb – enligt statistiken

  • Author image

    Viktor Jansson

    • Statistikexpert och krönikör

    Följ HockeySverige på

    Google news

    Runt 30 spelare har lämnat den SHL-klubb de spelade i förra säsongen – för spel i en ny SHL-klubb idag. Här tittar hockeysverige.se:s statistikexpert Viktor Jansson närmare på de utespelare som bytt klubb i SHL till den här säsongen – med hjälp av siffrorna.

    • Han är bäst: ”Toppspelare”
    • ”Vill man ha etablerad klass är det svårt att tänka sig en bättre värvning”
    • ”SHL:s bästa playmaker de senaste säsongerna”
    • ”Var bland de bästa – och bland de sämsta”
    • ”Hade sämst game score i hela SHL”
    • Ska ersätta stjärnorna: ”Skeptisk till den lösningen”

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt

    Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
    Spela Ansvarsfullt
    Stodlinjen
    Spelpaus
    Spelinspektionen