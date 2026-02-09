”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping har varit tydliga med att de inte planerar på att värva innan den 15 februari, då transferfönstret stänger. Expressen å andra sidan har fått uppgifter på att klubben hört av sig till Linus Hultström, vilket spelaren själv inte är bekant med.

– Jag läste det i tidningen, säger Hultström till Corren

Linus Hultström svarar på Linköpingsryktena Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån

På söndag stänger transferfönstret, vilket gör att hockeyklubbar inte längre kan värva in nya spelare. Linköping har, via Jonas Junland, gått ut med att de är nöjda med deras nuvarande trupp. Däremot har Expressen fått höra att föreningen kontaktat Linus Hultström om en eventuell comeback.

Nu svarar Biel-Biennes 33-årige back själv på det hela.

– Jag läste det i tidningen igår precis som ni andra. Inget som jag hört något om från varken agent eller annat håll, säger han till Corren

Under säsongen 2024/2025 stod backen för 42 poäng (11+31) när han representerade Linköping. Om en comeback skulle gå i lås skulle det vara en blytung förstärkning för klubben.

Östgötarna är placerade på en elfte plats i SHL-tabellen, vilket innebär ingenmansland. Samtidigt som de försöker ta sig till slutspel måste de också fokusera på att hålla sig undan från det negativa strecket.

Source: Linus Hultström @ Elite Prospects