Ronald Knot kastades in i Färjestad precis innan SHL-premiären som ersättare för Magnus Nygren. Den 31-åriga försvararen anslöt dock på ett korttidskontrakt – som nu börjar närma sig sitt slut.

– Vi jobbar på och tycker att Knot har gjort det bra den tiden han har varit här, säger sportchef Rickard Wallin till Nya Wermlands-Tidningen.

Ronald Knot kan bli kvar i Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Den fjärde september skadades Magnus Nygren i den sista träningsmatchen mot Örebro. Fyra dagar senare var en ersättare på plats. Den 31-åriga försvararen Ronald Knot anslöt till truppen med bara dagar kvar till premiären.

Knot plockades dock bara in på ett korttidskontrakt som sträckte sig över sju veckor, ett kontrakt som nu börjar röra sig mot sitt slut.

Färjestad bröt nyligen kontraktet med backen August Tornberg, vilket har lämnat SHL-klubben med åtta backar, samtidigt som Noel Fransén är utlånad till BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan. Vare sig Ronald Knot kommer få fortsätta i Färjestad vill inte Rickard Wallin svara på.

– Vi kommer inte att jobba med deadlines eller så. När vi har något att meddela så kommer vi att göra det. Situationen med Tornberg var en separat händelse. Vi jobbar på och tycker att Knot har gjort det bra den tiden han har varit här, säger Wallin till NWT.

”Sett en förhoppning om ett långt samarbete”

Knot har spenderat majoriteten av sin karriär i den tjeckiska högstaligan, där han noterats för 71 poäng (24+47) på 306 matcher. 31-åringen har också hunnit med äventyr i AHL och Liiga, samt 25 matcher för de tjeckiska landslaget.

– Både han och vi har sett en förhoppning om att det ska bli ett långt samarbete. Vi får ställa allt mot varandra. Vi kommer inte att säga något speciellt om någonting mer än att backarna gjorde en bra match i lördags, säger Rickard Wallin, som även tillägger följande om Fransén.

– Han går fritt mellan lagen. Nu får Noel vara i BIK Karlskoga i lugn och ro. Om vi behöver ta hem honom och tycker att det är det bästa så kommer vi att göra det.

Source: Ronald Knot @ Elite Prospects