Calvin de Haan debuterade för Rögle i torsdags. Men det kunde ha varit så att karriären redan var över, berättar han för Helsingborgs Dagblad.

– Jag ställde mig frågan om någon skulle vilja ha mig, säger han.

Efter 679 grundseriematcher, fördelade på 13 säsonger, är Calvin de Haans NHL-karriär över. Veteranbacken gjorde i torsdags sin första seriematch i Europa då han SHL-debuterade för Rögle.

Men slutet i Nordamerika blev inte som de Haan hade hoppats. Han blev trejdad från Colorado Avalanche till New York Rangers den 1 mars i år. Och det blev början till slutet på backens NHL-karriär.

– Jag spelade tre matcher på fyra dagar med Rangers direkt, sen petade de mig i över tjugo omgångar. De spelade inte mig på en hel månad. Det var väldigt frustrerande. Jag kände att jag kunde ha hjälpt det laget, speciellt defensivt, säger Calvin de Haan i en intervju med Helsingborgs Dagblad.

Calvin de Haan: ”Funderade på att lägga av”

Faktum är att situationen i Rangers till och med gjorde att 34-åringen övervägde att sluta.

– Jag funderade på att lägga av och ställde mig frågan om någon skulle vilja ha mig. Sen jobbade jag så hårt jag kunde i somras och den här möjligheten dök upp. Nu är det svårt att vara upprörd, jag får fortfarande hålla på med det jag älskar.

de Haan spelade runt 17 minuter i torsdagens SHL-debut.

