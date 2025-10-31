Calvin de Haan har klivit in och varit en gigant i Rögles försvar.

Nu är Rögle redan intresserade av att förlänga 34-åringens kontrakt.

– Vi för en dialog och får se vad vi landar i, säger sportchef Hampus Sjöström till Helsingborgs Dagblad.

Hampus Sjöström hoppas kunna behålla Calvin de Haan i Rögle. Foto: Bildbyrån (Montage)

Rögle flyger fram i SHL med sex raka vinster och noll insläppta mål på de tre senaste matcherna. Lagets defensiv imponerar stort och en faktor för serieledarnas försvar har varit nyförvärvet Calvin de Haan.

Kanadensaren har gjort stor succé i Rögle sedan han värvades och blivit en jätte på lagets blålinje. 34-åringen har fått en stor roll hos skåningarna och noterats för sju poäng samt +6 på 13 matcher i SHL så här långt.

Calvin de Haan skrev bara ett kontrakt för årets säsong med Rögle. Men efter den starka starten har backen öppnat för att stanna i Ängelholm framöver.

– Det finns fortfarande mycket tid, men jag får upprepa det jag sagt tidigare: min familj och jag trivs jättebra i Ängelholm och det hade varit väldigt svårt för mig att tacka nej. Sen tar vi det därifrån, säger de Haan till Helsingborgs Dagblad.

Hampus Sjöström om Calvin de Haan: “Mycket att gilla”

Rögles sportchef Hampus Sjöström imponeras av de Haans start i Rögle. Han menar nu också att parterna har inlett diskussioner om en kontraktsförlängning.

– Han har anpassat sig otroligt snabbt till den stora isen. Stabil, rejäl och bra ledaregenskaper. Det finns väldigt mycket att gilla med honom. Vi för en dialog och får se vad vi landar i, säger Sjöström till HD.

Enligt Hampus Sjöström hoppas Rögle få behålla Calvin de Haan även efter årets säsong.

– Det är fortfarande väldigt tidigt, men vi har undersökt hur han har det i sin tillvaro och hur han trivs med den, samt utvärderat hur hans start varit. Från vår sida finns inte mycket negativt att anmärka på.

Det återstår att se om kanadensaren kommer att skriva ett nytt avtal med Rögle som håller honom kvar i klubben även efter 2026.

Source: Calvin de Haan @ Elite Prospects