HV71:s besvikelse: ”Nära, men inte tillräckligt bra”

Rögle segrade – 3–2 mot HV 71

Rögles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Filip Johansson gjorde två mål för Rögle

Det blev Rögle som gick segrande ur mötet med HV 71 i SHL på bortaplan, med 3–2 (0–1, 3–1, 0–0).

Segern var Rögles sjunde på de senaste åtta matcherna.

Mattias Tedenby gjorde 1–0 till HV 71 efter 13.01, men därefter stod Rögle för tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

Jamiro Reber reducerade förvisso men närmare än 2–3 kom inte HV 71. Tredje perioden blev mållös och Rögle höll i sin 3–2-ledning och vann.

– Jag tycker att Rögle spelar extremt bra första två perioderna. Vi torskar matchen där i andra perioden. Sen gör vi ett mål och får med oss lite energi… nära, men inte tillräckligt bra, säger HV71-kaptenen Olle Alsing till TV4 efter matchen.

Det här var HV 71:s sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Rögles sjätte uddamålsseger.

På torsdag 23 oktober 19.00 spelar HV 71 borta mot Frölunda och Rögle hemma mot Malmö.

HV 71–Rögle 2–3 (1–0, 1–3, 0–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (13.01) Mattias Tedenby.

Andra perioden: 1–1 (23.58) Filip Johansson (Calvin De Haan, Leon Bristedt), 1–2 (29.38) Leon Bristedt (Josh Dickinson), 1–3 (38.09) Filip Johansson (Fredrik Olofsson), 2–3 (38.52) Jamiro Reber (Lucas Lagerberg, Jonathan Ang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-1-3

Rögle: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Frölunda HC, borta, 23 oktober

Rögle: IF Malmö Redhawks, hemma, 23 oktober