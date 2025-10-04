Rögles superform fortsätter – vann målrik match mot Örebro

Rögle vann med 5–3 mot Örebro Hockey

Rögles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Josh Dickinson matchvinnare för Rögle

Rögle segrade hemma mot Örebro Hockey i SHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Rögle drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–3 (1–2, 1–0, 3–1).

I och med detta har Rögle fyra raka segrar i SHL.

Växjö nästa för Rögle

Örebro Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Christopher Mastomäki.

Rögle kvitterade till 1–1 genom Daniel Zaar efter 13.15.

Efter 15.39 i matchen gjorde Örebro Hockey 1–2 genom Teemu Turunen. Efter 10.21 i andra perioden slog Josh Dickinson till och kvitterade för Rögle. Örebro Hockey gjorde 2–3 genom Luke Martin efter 7.16 i tredje perioden.

Rögle vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–3 till 5–3. Det sista målet kom med 40 sekunder kvar av matchen.

I nästa match möter Rögle Växjö hemma och Örebro Hockey möter Timrå IK hemma. Båda matcherna spelas torsdag 9 oktober 19.00.

Rögle–Örebro Hockey 5–3 (1–2, 1–0, 3–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (4.31) Christopher Mastomäki (Glenn Gustafsson, William Wikman), 1–1 (13.15) Daniel Zaar (Dennis Everberg, Mattias Göransson), 1–2 (15.39) Teemu Turunen (Luke Martin, Kalle Kossila).

Andra perioden: 2–2 (30.21) Josh Dickinson.

Tredje perioden: 2–3 (47.16) Luke Martin (Liam Danielsson, Kalle Kossila), 3–3 (47.57) Daniel Zaar (Paul Ladue, Calvin De Haan), 4–3 (55.02) Josh Dickinson (Fredrik Olofsson, Calle Själin), 5–3 (59.20) Calle Själin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 4-0-1

Örebro Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, hemma, 9 oktober

Örebro Hockey: Timrå IK, hemma, 9 oktober