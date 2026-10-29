Sänker Frölunda – med dubbla fullträffar

Robin Salo blev hjälte för Örebro mot Frölunda.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Örebro HK tog en blytung och dramatisk seger hemma i Behrn Arena efter att ha besegrat Frölunda HC med 3–2. Stor matchhjälte för hemmalaget blev backen Robin Salo, som avgjorde matchen i powerplay med endast två och en halv minut kvar av den tredje perioden.

Matchen inleddes bäst av hemmalaget som kopplade greppet redan i den första perioden. Robin Salo inledde målskyttet framspelad av Kalle Kossila och Luke Martin, innan Milton Oscarson följde upp med att göra 2–0 till Örebro.

Frölunda visade prov på stark moral efter den tröga starten. I den tredje perioden tände Max Lindholm hoppet när han reducerade till 2–1, och kort därefter kvitterade Filip Cederqvist till 2–2. Gästerna tryckte på för ett ledningsmål, men när Noah Hasa ådrog sig en utvisning i slutfasen klev Örebro fram i powerplay. Med 2 minuter och 30 sekunder på klockan slog Robin Salo till igen och dundrade in 3–2, vilket räckte hela vägen till tre poäng trots att Frölunda vann skotten med 36–21.

Matchfakta Örebro – Frölunda

Örebro HK – Frölunda HC 3–2 (2–0, 0–0, 1–2)



Första perioden:

1–0 (09.30) Robin Salo (Kalle Kossila, Luke Martin)

2–0 (15.39) Milton Oscarson (David Quenneville, Gustav Backström)

Andra perioden:

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Tredje perioden:

2–1 (41.21) Max Lindholm (Erik Thorell, Filip Hasa)

2–2 (54.42) Filip Cederqvist (Erik Thorell, Bosse Meijer)

3–2 (57.30) Robin Salo (Lucas Stockselius, Kalle Kossila), PP1

Skott: 21–36 (7–8, 8–13, 6–15)

Utvisningar: Örebro HK 4x2 min – Frölunda HC 3x2 min

Räddningsprocent: Örebro HK (Filip Larsson) 94,44% – Frölunda HC (Lars Johansson) 85,71%

Publik: 5 500 personer i Behrn Arena