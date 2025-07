KLART: Örebro-backens val – följer Nyman

Robin Norell ska testa livet ute i Europa för första gången.

Nu står det klart att det blir Iserlohn Roosters som den tidigare Örebro-backen väljer.

– Jag ser verkligen fram emot att arbeta med dem båda igen, säger han om sina svenska tränare.

Robin Norell och Stefan Nyman. Foto: Bildbyrån (montage).

Stefan Nyman fortsätter att plocka in bekanta ansikten inför sin första säsong med Iserlohn Roosters i DEL. Näst på tur är dessutom en spelaren som den svenske tränaren själv har haft under de två senaste säsongerna. SHL-spelaren Robin Norell väljer att lämna Sverige och flytta till den tyska klubben.



– Den första kontakten med Roosters och Franz (sportchef Franz-David Fritzmeier) togs innan det stod klart att Stefan och Tony (Zabel) skulle vara en del av tränarteamet nästa säsong. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med dem båda igen och lära känna resten av laget, såväl som staden och klubben, säger Norell när han presenteras under fredagen.



Efter att Norell meddelats lämna Örebro efter 2024/25-säsongen uppgav Expressen att 30-åringen skulle testa på livet i Tyskland, men då var det ”en okänd tysk klubb” som nämndes. Nu är Norell en av två backar från SHL som har presenterats på kort tid, efter Malmös tidigare Matias Lassen.

Får ledarroll direkt: ”Defensiv stabilitet”

Den tidigare JVM-backen från Huddinge är en av många som tagit sig till Hockeyallsvenskan och SHL via Djurgårdens juniorlag, men efter att han testat vingarna i AHL och sedan återvänt, lämnade Norell återigen stockholmslaget 2021. Den defensive pjäsen fortsatte i IK Oskarshamn innan Örebro 2023 säkrade upp hans tjänster.



Den gångna säsongen blev det ett mål och fyra assist över 52 grundseriematcher för Robin Norell.



– Robin kommer att ge oss defensiv stabilitet med sin dynamik och robusthet. Han kommer att ta på sig en ledarroll med sin erfarenhet och taktiska skicklighet både på och utanför isen, säger Roosters sportchef Franz-David Fritzmeier i pressmeddelandet.



Utöver Lassen och Norell finns även svensken Henrik Törnqvist med i Iserlohns trupp till 2025/26. En säsong som blir svenske tränarnas första i klubben.

Source: Robin Norell @ Elite Prospects