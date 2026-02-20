Stjärnan i slagsmål på träning: ”En positiv grej”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tung förlust för Linköping HC hemma mot Färjestad i går.

På fredagens träning rök sedan Robin Kovacs och Felix Öhrqvist ihop, rapporterar Corren.

– De här känslorna vill jag se på matchen i morgon, säger LHC:s assisterande tränare Mattias Zackrisson.

LHC:s Robin Kovacs ska ha slagits med Felix Öhrqvist.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Linköping HC ligger på rätt sida strecket – men varje poäng blir viktig i slutskedet för att kunna göra en sista push att nå topp tio. Dock framförallt för att säkra kontraktet i SHL.

På torsdagen kom Färjestad på besök, ett bortalag som vann med 4–2 i Saab Arena. Corren rapporterar nu på fredagen att profilspelaren Robin Kovacs och JVM-hjälten Felix Öhrqvist rök ihop på träningen efter.

”Jag ser det som en positiv grej”

Efter en kort tids slagsmål behövde Oscar Fantenberg och Mikael ”Musse” Håkanson sära på spelarna.

– De här känslorna vill jag se på matchen i morgon. Jag ser det som en positiv grej, säger Mattias Zackrisson, assisterande tränare i LHC till tidningen.

Linköping har spelat ihop 54 poäng på 43 matcher och har fyra poäng ned till kvalstrecket, där HV71 nu ligger under detsamma. Örebro, på samma poäng, ligger före i kraft av bättre målskillnad. Upp till Timrå på tionde plats har man nu sex poäng, men också en match mindre spelad.