Robin Kovacs är SHL:s hetaste spelare för tillfället. LHC-forwarden har nu gjort åtta poäng på sina senaste tio perioder.

Mot gamla klubben Örebro kom en ny fullträff.

– Som vanligt: Blunda och skjut så brukar det bli mål, säger profilen till TV4.

Robin Kovacs slog till igen i första perioden mot Örebro.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Linköping har gått från att vara iskalla till att vara ett av ligans hetaste lag. Östgötarna hade inför torsdagens möte med Örebro fyra raka segrar. Och på bortaplan mot krislaget kom också bästa tänkbara start.

Robin Kovacs, som gjorde fyra poäng senast mot Brynäs och är stekhet, sköt 1-0 i den första perioden. Ett mål som innebar hans åttonde poäng på drygt tio perioder. En siffra som givetvis gör honom till en av SHL:s absolut hetaste spelare just nu.

– Det var som vanligt: Blunda och skjut så brukar det bli mål, säger han själv till TV4 efter den första perioden.

Efter ledningsmålet kom även 2-0 när Ty Rattie hittade nätet. Skarpskytten utökade därmed ledningen på bortaplan, det mot ett Örebro som har en beckmörk trend. Det är också ett lag som Robin Kovacs känner väl efter sin tid i klubben.

Där han i kväll var tillbaka i Örebro som han spelade över 100 matcher för för ett par säsonger sedan.

– Det är roligt. Ingenting som jag tänker på utan ut och njuta och göra mål.

Matchen pågår och står 2-0 till Linköping efter 20 minuter.

