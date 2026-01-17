”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter SHL:s beslut om hårdare bestraffning vid filmningar menar Niklas Wikegård att SHL-coacherna istället borde stängas av. Efter 6–1-vinsten på Hovet slår Frölundas Robert Ohlsson ner förslaget.

– Det måste komma från killarna. Ska vi stänga av tränarna är jag inte säker på om det är rätt väg att gå, säger han till hockeysverige.se.

Robert Ohlsson svarar efter Niklas Wikegård och hans förslag kring filmningar. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hårdare bestraffning för filmningar genom att höja bötesbeloppet för spelare.

Inför lördagens möte mellan Djurgården och Frölunda var detta vad SHL slagit fast. Ett beslut som börjar gälla direkt och som skapat en hel del olika reaktioner. Inte minst hos Niklas Wikegård, sportchef i Djurgården, som uttalade sig i TV4 sig strax innan nedsläpp.

– Vi tycker att det är väldigt bra att man skruvar på den här delen. Vi har varit en del av processen och tyckt till om att det här måste SHL visa vägen på, säger han och fortsätter om huruvida man kan göra något ytterligare i ligan.

– Det kan man absolut. Jag har sagt massor av gånger att man inte ska få spela klart matchen om man ligger kvar och förstärker.

Efter slutsignal i 6–1-matchen var även båda coacher positivt inställda till det hela.

– Jag tror att vi som liga är helt rätt ute. Jag tror att alla kommer tjäna på det över tid. Sporten kommer att tjäna på det över tid. Det är nog något bra, säger Frölundas Robert Ohlsson.

– Jag håller med Robban i det han. Det är bra, och det är något vi behöver, säger Robert Kimby.

Slår ner förslaget: ”Inte rätt väg att gå”

Men debatten tar inte slut där. Inte minst med tanke på Wikegårds egna förslag på hur man ska få bukt på problemet.

– Sen är det spelarstyrt. Gör du de här övertrampen så får du betala och sedermera bli avstängd. Jag tycker att man kan vrida det. Till syvende och sist handlar det om ledarskap i laget, coacherna som säger ”det här accepterar vi eller det här accepterar vi inte”. I grund och botten tycker jag att coachen ska vara avstängda om det här förekommer, säger han i TV4.

Robert Ohlsson i Frölunda är dock inte helt överens.

– Det visste jag inte att han hade sagt. Nej, det tror jag inte. Där får nog killarna stå upp oftare och hedra sporten. Det är det viktigaste. Det måste komma från killarna. Ska vi stänga av tränarna är jag inte säker på om det är rätt väg att gå. Upp med böterna på det och se till att man hela tiden hedrar sporten. Det tror jag är viktigast, säger han.

– Vi allihopa måste göra det gemensamt någonstans. Det är väl det som de eller vi gör här. Vi får se vad effekten blir över tid. Jag tycker att det är bra att vi gör något åt det, tilläger senare Djurgårdens Robert Kimby.

Rensfeldt: ”Vissa gör allt för att få fördelar”

Djurgårdens Ludvig Rensfeldt och Jacob Josefson var även inne på samma spår.

– Det är väl ett sätt att göra det. Det är ingen som vill ha filmningar. Sen är inte jag rätt man att svara på hur man ska få bort det helt. Ibland är det svårt att veta vad som är en filmning och inte. Jag vet inte, det är svårt. Vissa gör allt för att få fördelar och vi måste försöka få bort det från sporten, men det måste komma inifrån varje individ. Jag kan inte svara på om det här är rätt sätt, säger Rensfeldt till hockeysverige.se.

– Jag vet inte. Jag har ingen riktig åsikt i hur man ska få bukt på det problemet. Men det är klart att det är ett problem, fortsätter han om Wikegårds förslag.

Josefsson fick dessutom två minuter för tripping när publiken ropade för en diving på isen i första perioden.

– Det hör inte hemma i hockey. Vad man ska göra åt det får andra bestämma, säger Josefson till hockeysverige.se.

– Om jag utgår från sig själv så försöker jag inte filma. Ser man en filmning så blir man förbannad.