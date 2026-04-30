Efter uttåget – nu kan rekordtrion spricka

Framtiden är oviss för Jevgenij Malkin – och det väcker känslor hos lagkaptenen Sidney Crosby. Efter uttåget ur Stanley Cup-slutspelet hoppas superstjärnan att han, Malkin och Kris Letang ska få en sista chans tillsammans i Pittsburgh Penguins.

– Jag tycker att de är som familj, säger Crosby efter nattens sorti mot Philadelphia Flyers.

Efter 20 säsonger tillsammans är Kris Letang, Sidney Crosby och Jevgenij Malkins framtid tillsammans oviss. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Efter en tung förlust hoppas den mångårige ledaren i Pittsburgh Penguins att han får köra ett varv till tillsammans med två spelare som varit vid hans sida i två decennier.

Efter att ha slagits ut av Philadelphia Flyers i första rundan av Stanley Cup-slutspelet fick Penguins lagkapten Sidney Crosby, 38, frågor om lagets framtid – framför allt om huruvida de långvariga lagkamraterna Jevgenij Malkin, 39, och Kris Letang, 39, blir kvar när säsongen 2026/27 inleds.

Crosby lyfte fram trions gemensamma historia och sin önskan att hålla gruppen intakt.

– Det är svårt att sätta ord på, ärligt talat, säger Crosby till media.

– Det är något vi kanske bara har vant oss vid, men jag tycker att de är som familj. Det är det bästa sättet att beskriva det. Vi har haft fantastiska segrar, och tuffa förluster som den här. I slutändan är det väldigt lång tid som vi har spelat tillsammans. Jag är så tacksam för möjligheten att ha fått spela med dem så länge som vi har. Förhoppningsvis kan vi fortsätta.

Kombinationen Crosby, Malkin och Letang har varit en konstant sedan Letangs första inträde i klubben i början av säsongen 2006/07. När den högerfattade backen blev ordinarie NHL-spelare året därpå har trion varit med och lyft Pittsburgh till stora framgångar.

Tillsammans har de vunnit tre Stanley Cup-titlar (2009, 2016, 2017) och bidragit till att förvandla organisationen till en av NHL:s mest framstående.

20 säsonger ihop för Crosby, Malkin och Letang

I början av säsongen 2023/24 slog de rekord som den mest långvariga lagkamratstrion i nordamerikansk idrottshistoria, då det var deras 18:e raka år tillsammans i samma lag. Säsongen 2025/26 markerade deras 20:e raka säsong ihop.

Frågan är nu om de också spelar tillsammans nästa höst – särskilt med tanke på att Malkins framtid i klubben är oviss. Den ryske stjärnan sitter på ett utgående kontrakt, och samtalen mellan hans representanter och Penguins ledning tycks gå trögt.

Samtidigt är trion långt ifrån några utfyllnadsspelare i laget. Crosby ledde laget med 74 poäng trots att han bara spelade 68 matcher på grund av skada. Malkin gjorde 61 poäng på 56 matcher och slutade femma i lagets interna poängliga. Letang noterades för 34 poäng på 74 framträdanden.

De tre veteranerna var också avgörande när Pittsburgh tog sig till Stanley Cup-slutspelet för första gången sedan 2022, efter en andraplats i Metropolitan Division.

Nu återstår det att se om trion får göra en 21:a säsong tillsammans i NHL.