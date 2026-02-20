”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Robert Hägg har förlängt sitt kontrakt med Brynäs IF.

Det ”råkar” klubben avslöja via sin YouTube-sida.

Robert Hägg är klar för en fortsättning i Brynäs IF. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Brynäs har nyligen förlängt avtalen med både Kieffer Bellows och Jakob Silfverberg över kommande säsong. Nu ser klubben ut att säkra upp ytterligare en viktig pjäs inför säsongen 2026/27.

Robert Hägg vände hem till Sverige efter elva säsonger i Nordamerika, där han bland annat spelat 345 NHL-matcher. Hans val föll då på Brynäs och efter att ha fått en liten trög start på SHL-återkomsten har backen sedan vuxit ut och blivit en nyckelspelare för Gävle-klubben. Hägg har lyft sitt spel avsevärt och snittar 21:20 minuters istid, vilket är näst mest i laget bakom Johannes Kinnvall. Hägg har noterats för 14 poäng på 44 SHL-matcher i Brynäs och har även varit uttagen i Tre Kronor under säsongen.

Nu förlänger 31-åringen också sitt kontrakt med Brynäs IF, åtminstone om man ska tro klubbens YouTube-sida.

Brynäs har inte gått ut med förlängning på sin hemsida eller i någon av sina andra officiella kanaler. På YouTube har Brynäs däremot lagt ut att en video har premiär klockan 14:00 med titeln ”Robert Hägg om sin förlängning”. Backen verkar alltså ha skrivit ett nytt kontrakt med Brynäs som börjar gälla från och med nästa säsong, även om Brynäs inte har släppt ett officiellt pressmeddelande med nyheten ännu.

Här avslöjar Brynäs förlängningen. Foto: YouTube/Skärmdump

Texten uppdateras.

Source: Robert Hägg @ Elite Prospects