Attacken: ”Någon junior som tror han är en superstjärna”

Leksand vände och vann borta mot Skellefteå efter ett avgörande av Tinus Luc Koblar.

Efteråt gick Skellefteås Rickard Hugg till attack mot Leksands matchhjälte.

– Det är respektlöst. Han är någon junior som kommer in och tror han är en superstjärna, säger Hugg till Norran.

Rickard Hugg var inte glad på Tinus Luc Koblar efter hans firande. Foto: Bildbyrån

Skellefteå såg ut att gå mot tre poäng hemma mot Leksand under torsdagskvällen. Leksand lyckades däremot stå för en chockvändning i slutet av matchen. Med bara 21 sekunder kvar av tredje perioden kvitterade Leksand till 1-1 för att tvinga fram förlängning.

Väl framme i övertidsspelet var det också Leksand som kunde säkra segern. Det var junioren Tinus Luc Koblar som klev fram och blev matchhjälte med sitt avgörande mål i förlängningen och han sköt därmed två poäng till leksingarna.

Rickard Hugg irriterad på Tinus Luc Koblar: ”Åker och firar mot vår klack”

Efter slutsignalen sökte Skellefteå-stjärnan Rickard Hugg upp Tinus Luc Koblar och riktade några väl valda ord till Leksandsspelaren när lagen skulle åka av isen. Efteråt förklarar Hugg att han menar att Luc Koblar firade på ett hånfullt sätt mot Skellefteås hemmaklack.

– Det är respektlöst. Det var det jag ville säga till honom, jag vet inte… Han är någon junior som kommer in och tror han är en superstjärna, som åker och firar mot vår klack. Jag tänker bara ”vad fan, håll dig till ditt eget lag som ligger sist i ligan; du kanske ska fokusera på såna saker i stället…”, säger Hugg till Norran.

Tinus Luc Koblar har kommit upp och skapat en hel del rubriker i Leksand under årets säsong. Han har stått för ett stundtals fint spel på isen med 6+5 på 38 matcher och han har också blivit uppskattad i Leksand för sin kaxiga och orädda spelstil. 18-åringen har visat sig ha en förmåga att komma in under skinnet på motståndarna, något som Rickard Hugg nu också fick bevittna.

I och med förlusten missade Skellefteå chansen att kliva förbi Frölunda och ta över serieledningen i SHL-tabellen. Leksand å sin sida tog två poäng men ligger fortfarande hopplöst långt bakom övriga lag i kampen om att undvika kval, med tio poäng upp till Örebro på säker mark.

