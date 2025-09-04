Smällen: Klev av i förlusten – ska undersökas

Under träningsmatchen mellan Linköping och SHL-nykomlingen Djurgården klev nyckelforwarden Remi Elie av. Forwardens status är oklar inför SHL-premiären.

– Jag vet inte hur det är med honom, säger Mikael Håkanson till Corren.

Under gårdagen drabbade Linköping och Djurgården i Saab arena. Nyförvärvet Fredrik Karlström gjorde de enda målen för LHC och matchen slutade 4-2 till nykomlingarna.

– Jag hade förväntat mig att vi skulle spela mer på insidan. Det har vi gjort på träningarna och jag tycker att vi oftast gjorde det mot Leksand senast. Det var rätt många som var okej, men vi behöver bli jobbigare. Man får det man förtjänar, säger Mikael Håkansson till Corren.

Den rutinerade nyckelforwarden Remi Elie tvingades också att lämna isen med en skada. Exakt vad det är för skada framgick inte efter matchen, forwarden ska dock undersökas under dagen. Enligt Corren ser det ut som att Elie kommer missa Linköpings sista träningsmatch mot Malmö.

– Jag vet inte hur det är med honom. Tyvärr, säger Mikael Håkanson.