Rekordmannen Broc Little tar farväl: ”Tack Linköping”

Broc Little, 37, kom till SHL och Linköping 2014.

388 poäng och elva SHL-säsonger senare har han blivit tidernas bästa nordamerikan i SHL.

Nu lägger han av.

”Den här klubben kommer för alltid att leva i mitt hjärta och jag kommer att hålla på laget i många år framåt. Tack, Linköping”, säger han i ett klipp på klubbens sociala medier.

Ryan Lasch stannade på 379 poäng i SHL. En fantastisk och då historisk notering för en nordamerikan i SHL. Men under fjolårssäsongen gick Broc Little förbi. Amerikanen landade in på 388 poäng på 485 matcher över elva säsonger.

Men nu tackar tidernas bästa nordamerikan i SHL för sig. Han blev inte erbjuden ett nytt kontrakt av Linköping och väljer därför att lägga av med hockeyn.

I ett känslosamt klipp på LHC:s sociala medier tackar han för sig.

”Till fansen i Linköping. Jag hoppade att skjuta upp det här lite längre men, tyvärr är det dags för mig att lämna det här spelet. När jag kom hit som 26-åring med bara en hockeyväska så hade jag inte kunnat föreställa mig vad staden och klubben skulle betyda för mig. Genom åren har Linköping gett mig allt jag hade kunnat önska. Min fantastiska fru och våra vackra döttrar som föddes här”, säger han och med gråt i halsen.

”Vänner som jag kommer bära med mig för alltid”

Veteranen fortsätter.

”Och vänner som jag kommer bära med mig för alltid. Känslan att spela inne i Saab Arena kommer aldrig att kunna ersättas. Jag tackar för allt stöd i alla tider från fansen i med och motgång. Den här klubben kommer för alltid att leva i mitt hjärta och jag kommer att hålla på laget i många år framåt. Tack, Linköping,” säger han i klippet.

Linköping slutade tolva under Littles sista säsong i ”Cluben”. Det blev totalt 17 poäng och fem mål under sista säsongen för hans del.