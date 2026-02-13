Redo för comeback i HV71: ”Gäller att se ljusglimtarna i mörkret”

HV71 har haft mycket skador under säsongen.

Nu kan klubben komma med glädjande besked när lagets sjukgymnast Andreas Frostemark uppdaterar om skadeläget på klubbens hemsida.

– Gäller att se ljusglimtarna i mörkret, säger Frostemark.

Riley Woods är en av flera spelare som närmar sig comeback

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Att ha en skadelista som kan göras lång är något HV71 vant sig vid. Flera nyckelspelare i laget är skadade, nu uppdaterar klubbens sjukgymnast Andreas Frostemark hur statusen på de drabbade spelarna ligger till.

Andreas Borgman förväntas träna fullt ut med laget på träningarna under veckan. Samma gäller William Ignberg Nilsson, där hoppet om en comeback den kommande veckan ser ut att bli verklighet.

Isac Brännström har genomgått en relativt stor operation, där återhämtningen efter ingreppet har gått som det ska. Han är dock ingen att räkna med under HV71:s avslutning på säsongen.

Ljusare ser det ut för Aleksei Heponiemi. Han fick ett bakslag när han kom tillbaka från sin tidigare skada. Han vilar troligen nästa vecka också.

För Riley Woods ser det ut som att det kommer bli spel i matchen mot Rögle som spelas efter uppehållet.

– Siktar att han är tillbaka i spel till omstarten, säger Frostemark på lagets sajt.

Sjukgymnasten menar att laget har haft problem med skador då de inte har råd att vila spelare i och med att de är ett bottenlag medan topplag har möjligheten att ställa spelare.

Kampen mot säker mark

Efter uppehållet åker HV71 ner till Ängelholm där Rögle är motståndet som väntar. Med nio matcher kvar är klubben placerade näst sist i tabellen.

Laget jagar säker mark, för tillfälet har både HV71 och Örebro 48 poäng inför slutspurten av grundserien.