Leksand ligger sist i SHL-tabellen inför kvällens omgång.

För hockeysverige.se ger Siljan News reporter Rasmus Näsman sin syn på lagets stjärnor, tränaren Johan Hedberg och Leksands läge i tabellen.

– Det är mycket spelmässigt som måste bli bättre ganska så snabbt för Leksands IF, säger Näsman.

Rasmus Näsman ger sin syn på Leksands situation i SHL. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Leksand har fallit ganska hårt neråt i SHL-tabellen och har nu nått botten. För många föga överraskande medan andra trott att det skulle se bättre ut än det gjort senaste matcherna. Speciellt efter lagets fina inledning.

Rasmus Näsman följer Leksand för Siljan News räkning.

– Sett till vad den samlande expertisen sa inför säsongen är tabellplaceringen ingen chock. Med tanke på spelet och insatserna laget visade upp i början förstår jag om supportrar och även föreningen själva hade hoppats på något bättre efter den fina starten, säger Siljan News Rasmus Näsman till hockeysverige.se och fortsätter:

– Man har inte lyckats rida vidare på den positiva våg man ändå skapade sig under första omgångarna.

– Sedan vad jag tycker om tabellplaceringen… Men tanke på hur det sett ut är det ingen skräll direkt.

När du såg lagbygget inför säsongen, kunde du känna en oro för att det kanske inte skulle hålla i SHL?

– Om man nu kan känna en oro för ett hockeylag är det första. Det jag reagerade över var den låga numerären. Att Leksand klev in i säsongen väldigt sköra om det skulle uppstå skador. Jag tyckte inte att det fanns någon riktigt tydlig bredd.

– Man hoppades på att en sådan som Peter Cehlárik skulle få en nystart. Att Max Véronneau skulle få en nystart. Att förra säsongens lite svagare prestation från Matt Caito skulle vara en engångsföreteelse.

– Leksands IF klev med andra ord in med ganska mycket förhoppningar som inte har slagit in.

En befogad kritik: ”Inte varit den ledaren han behöver vara”

Det är många erfarna spelare som fått kritik, en befogad sådan enligt Rasmus Näsman.

– Ja, det tycker jag. Absolut. Visst, Peter Cehlárik började också helt okej. Med tanke på den här långa förlustsviten och även förra veckans matcher, som någonstans var bottennappen för den här säsongen, har han inte varit den ledaren han behöver vara.

– Okej att det inte klickar offensivt hela tiden för honom, men uppträdande, kroppsspråk, hur man måste leda laget som kapten… Man kan inte då hålla på att göra för många misstag.

– Max Véronneau har varit skadad ganska mycket så där är det lite svårare. Jag hade ändå hoppats på att få se lite mer från honom också. Visst, det blixtrar till lite då och då, men det är fortfarande för sällan.

– Det är karbonpapper på vad det gäller Matt Caito. Han hade några matcher innan han också vart skadad där det kändes att han var på väg tillbaka med sitt kreativa spel med puck från egen zon.

– I sina bästa stunder är Caito en av ligans bästa backar på att starta spelet från bakplan. Det är också vad Leksand behöver för att ta sig ur egen zon på ett konstruktivt, säkert och snabbt sätt. Det har inte heller funkat senaste veckorna.

Peter Cehlárik, Max Véronneau och Matt Caito. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Johan Hedberg har satt ett nytt spel i Leksand, vad skulle du säga är lagets DNA den här säsongen?

– Leksands DNA idag är ett jäkligt hårt arbete. En fartfylld ishockey. Det är det DNA man vill vara.

Hur är din syn på hur laget följer det?

– Absolut att man följer det, men i SHL räcker det inte bara med att jobba hårt, att slita 100 procent kväll efter kväll. Du måste också ha en tanke med vad du gör. Det här blev otroligt tydlig för Leksand mot Linköping och HV71.

– Alla i omklädningsrummet var nog helt fysiskt slut för man kämpade så mycket, men man kämpande ensamma och jobbade inte ihop. Många gånger, till synes, helt utan tanke i sitt arbete, press och jagande.

– Man eldade lite för kråkorna och dränerades på energi på grund av den lite nya spelidén som kräver en viss form av tanke också.

– Kortfattat räcker det inte bara att åka skridskor. Du måste också ha skallen med dig i din fysiska prestation.

”Det spelet Johan står för är rätt väg för Leksand”

Är Johan Hedberg rätt person att leda Leksand?

– Ja, det tror jag. Här och nu tycker jag det. Jag gillar det Johan står för och tycker att han ger ett seriöst, trovärdigt och genuint intryck hur han framför sina tankar och åsikter. När Johan Hedberg pratar lyssnar man för han har alltid någonting att säga.

– Hockeyn han står för tror jag är den rätta vägen att gå för Leksand som tidigare säsonger varit ett ännu mer avvaktande lag.

– Jag har varit ute och önskat att Leksand skulle bli lite mer avvaktande i sina prestationer eftersom man ibland varit lite för mycket framåtpressande. Det här att pressa utan tanke.

– Just det här fartfyllda, aggressiva och intensiva spelet Johan står för tror och tycker jag är rätt väg att gå för Leksand. Också att ha Johan som ledare och frontfigur för den här föreningen. Jag skulle säga att man får ha lite mer tålamod med den här förändringen och jag har svårt att se någon som skulle kunna komma in och göra det bättre.

Leksands huvudtränare Johan Hedberg. Foto: Bildbyrån/Magnus Andersson.

Behöver Leksand värva in något för att få fart i grejerna eller tycker du att man ska jobba med det material man har idag?

– Man skulle behöva en målskytt. Helt klart. Powerplay ska vi inte prata om. Det är fortfarande lika dåligt som det varit senaste åren. Samma sak där, att det fanns bra tendenser i början av säsongen.

– När målen inte kom trots bra spel dog goda intentionerna ut. Nu spelar man inte bra i ”PP” utan släpper in mål i stället för att göra mål. Jag har svårt att se vad man vill göra där ute på isen när laget får powerplaychanser. ”Vem söker man? Vem ska ta avsluten?”

– Visst, Peter Cehlárik ska ta avsluten, men han kommer inte till avslut. Samma sak med ”Micke” Lindqvist. Han ska också vara en tilltänkt avslutare, men kommer inte till avslut. Anton Johansson är enda hotet från blålinjen. Man saknar den här riktigt offensiva spetsen, inget snack om den saken.

– Högst upp på ”Tjommes” (Thomas Johansson) önskelista inför julen är hitta en pålitlig målskytt.

Rasmus Näsman: ”Det spelet kommer garanterat ta Leksand till kval”

Bör Leksands supportrar vara oroliga över att hamna i kval?

– Som det såg ut förra veckan, absolut. Det spelet man visade upp mot HV71 och Linköping kommer garanterat ta Leksand till kval och kanske längre ner i dyn än så.

– Det är mycket spelmässigt som måste bli bättre ganska så snabbt för Leksands IF. Laget har visat under säsongen att dom kan spela det här intensiva press spelet kombinerat med tanke. På så vis skulle jag säga att oron kan vara lite mindre.

– Men tabelläget är prekärt så det finns absolut en oro sett till senaste tidens prestationer, avslutar Rasmus Näsman.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects