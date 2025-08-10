KÅGSTRÖM: Tio unga genombrottsspelare i SHL 2025/26

Varje säsong får vi se en rad spelare få sitt genombrott på SHL-nivå.

Här listar Rasmus Kågström tio unga genombrottskandidater inför SHL-säsongen 2025/26.

Supertalangen kommer att ha en framskjuten roll .

. En av världens största talanger – står på randen till sitt stora genombrott .

. Blixtrade till förra säsongen – kommer ett riktigt genombrott nu?

Kommer att vara en nyckelback för Sverige i JVM. Loading ..