Linköping klarade sig precis undan kvalet och säkrade SHL-kontraktet.

Det var till stor del tränaren Anders ”Ante” Karlssons förtjänst som nu kommer lämna klubben.

— Han var en viktig del till att vi såg till att säkra ett nytt SHL-kontrakt, säger LHC:s sportchef Peter Jakobsson till klubbens egen hemsida.

”Ante” Karlsson kommer lämna Linköping. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

Halvvägs in i säsongen såg det mörkt ut för Linköping som enbart låg två poäng ovanför kvalstrecket. Då tog man in Anders ”Ante” Karlsson som fick ta över som ny huvudtränare. Målsättningen var att lyfta Linköpings spel och inte hamna på en kvalplats.



Detta lyckades ”Ante” med. Sett till de 25 senaste matcherna av grundserien var Linköping på en åttonde plats. Resultatet blev att Linköping kunde säkra SHL-kontraktet till nästa säsong. Nu kom däremot beskedet att ”Ante” inte blir kvar i klubben utan kommer lämna Linköping när kontraktet löper ut i maj.



— Vi vill rikta ett stort tack till ”Ante” för hans tid, engagemang och insatser för Linköping Hockey Club. Han kom in med ett tydligt ledarskap och härlig karisma, och rent sportsligt var han en viktig del till att vi såg till att säkra ett nytt SHL-kontrakt i slutet av grundserien, säger Linköpings sportchef Peter Jakobsson till klubbens egen hemsida.

Kastar om i laget

I nuläget är det oklart var ”Ante” kommer hamna till nästa säsong. Han har en lång erfarenhet av att vara tränare i Timrå, både som assisterande och huvudtränare. Dessutom har ”Ante” varit assisterande tränare i Hockeyallsvenska Södertälje samt Färjestad i SHL.



För Linköping och sportchefen Jakobsson gäller det att hitta en ny huvudtränare som kan leda laget. Linköping kastar även om i lagbygget där det idag bekräftades att sex spelare lämnar klubben.



Det återstår att se vilka värvningar Jakobsson får till inför nästa säsong. Målsättningen är att efter en tuffare säsong nu kunna komma tillbaka starkare till nästa år.