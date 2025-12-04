Prenumerera

Logga in

Leksandsduon quizas om varandra: ”Tar aldrig med sig tårta”

Author image
Martin Jansson
Redaktör och reporter
Author image
Elias Johanson
Film och redigering

Följ HockeySverige på

Google news

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vad heter Anton Johanssons kusin som spelar i NHL? När draftades Peter Cehlárik? Och kan Anton Johansson mer om Peter Cehlárik – eller tvärtom?

Hockeysverige.se lät de båda Leksandsspelarna quizas om varandra, för att se vem som egentligen har bäst koll på den andra personen och hans karriär.

Quiz: Peter Cehlárik vs Anton Johansson

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen