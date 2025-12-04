Leksandsduon quizas om varandra: ”Tar aldrig med sig tårta”
Vad heter Anton Johanssons kusin som spelar i NHL? När draftades Peter Cehlárik? Och kan Anton Johansson mer om Peter Cehlárik – eller tvärtom?
Hockeysverige.se lät de båda Leksandsspelarna quizas om varandra, för att se vem som egentligen har bäst koll på den andra personen och hans karriär.
Quiz: Peter Cehlárik vs Anton Johansson
