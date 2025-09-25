Pontus Själin spelade axelskadad när Luleå bärgade SM-guldet i våras.

Efter fem månaders rehabilitering är backen nu redo för comeback.

– Det ska bli skönt att slippa träningscykeln och jag ser fram emot att börja spela hockey igen, säger han till NSD.

Pontus Själin.

Redan inför SM-slutspelet rekommenderades Pontus Själin att genomföra en axeloperation för att få bukt på den axelskada han drogs med. Själin avstod emellertid från operationen och spelade i stället skadad när Luleå vann SM-guld i våras.

Efter att guldfirandet lagt sig väntade i stället en lång rehabilitering för Själin, som missade hela försäsongen och de inledande SHL-matcherna. När Luleå i kväll tar emot nykomlingen Djurgården är Själin emellertid redo för spel igen.

– Att sitta vid sidan och kolla på gjorde mig rastlös, så det bara spritter i kroppen.

Själin paras ihop med Engsund

Enligt NSD kommer Själin att bilda backpar med återvändaren Oscar Engsund, som gläds med att få spela med den 29-årige backen.

– Det är inte honom rubrikerna brukar handla om efter matcherna, men han är en ruskigt viktig del av det här laget och spelar han som han har gjort på träningarna kommer det att bli succé, säger Engsund.

Förra säsongen noterades Själin för sex poäng (2+4) på 48 grundseriematcher och två poäng (1+1) på 17 slutspelsmatcher. I grundserien loggade 29-åringen drygt 16 och en halv minuts istid per match, vilket var sjätte mest bland lagets backar. I slutspelet sjönk sedan istiden med drygt en minut per match för backen.