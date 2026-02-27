Vill stanna i Luleå: ”Ett privilegium att spela här”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Pontus Andreasson, 27, är en av SHL:s spetsigaste forwards.

Nu öppnar guldhjälten för att förlänga med Luleå, klubben som han har ett kontrakt även över nästa säsong med.

– Det hade jag gärna gjort. Det är ett privilegium att spela hockey här, säger han till NSD.se.

Pontus Andreasson med guldmedaljen. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

När Pontus Andreasson är i toppform är han en av de bästa spelarna i serien, vilket han visat i slutspel tidigare. Inte minst i våras.

Forwarden kom till Luleå inför säsongen 2021/22 från Björklöven och stod ut direkt med 38 poäng bara i grundserien, följt av ett bra slutspel.

Men ingen av de två följande säsongerna blev någon succé i grundseriespel för Andreasson. Det gällde dock inte slutspelet som gav Luleå guldet. För på 17 matcher stod han för tolv mål och åtta assistpoäng och slogs nog bara av Frederic Allard när slutspelets MVP skulle avgöras.

”Stämningen här är så familjär”

För Norrländska Socialdemokraten berättar han nu att han trivs utmärkt i klubben och staden.

– Jag och tjejen har trivts här i Luleå sedan första stund. Stämningen här är så familjär, föreningen är verkligen duktig på att ta hand om oss och våra familjer, och guldet gjorde tiden här ännu mer speciell.

Efter en riktigt jobbig start på säsongen för Luleå Hockey har man nu vänt på det. Detsamma gäller Andreasson. På de tio senaste matcherna (inklusive en i CHL mot Zug) har han gjort sex mål och fyra assistpoäng.

”Det är ett privilegium”

Med slutspelet i sikte talar alltså mycket för att 27-åringen från Västkusten kan gå mot ett nytt lyckat slutspel.

– Inget lag känns oslagbart och det vore dumt att räkna bort oss, säger han om det som väntar.

Att bli kvar i Luleå efter nästa säsong, då kontraktet går ut, är inget som han utesluter.

– Det hade jag gärna gjort. Det är ett privilegium att spela hockey här. Sedan får vi se hur de känner.



