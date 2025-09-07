Philip Holm vänder hem till Sverige igen.

33-åringen skriver på för SHL-nykomlingen Djurgården.

– Vi är mycket glada över att få hem en kille med ett stort Djurgårdshjärta, säger Niklas Wikegård.

Philip Holm skriver på för Djurgården i SHL. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Djurgårdens IF stärker truppen med mindre än en vecka till SHL-premiären.

Under söndagskvällen meddelar DIF att 33-årige backveteranen Philip Holm är klar för en återkomst till klubben.

– Vi hälsar Philip varmt välkommen hem! Det här är en etablerad, duktig och erfaren back som spelat här tidigare. Vi är mycket glada över att få en kille med ett stort Djurgårdshjärta hem till Djurgår’n igen, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård.

Philip Holm tillbaka i SHL efter konflikten med Örebro

Philip Holm kommer från Stockholm och har Huddinge IK som moderklubb. Han spelade i Djurgården som junior och klev sedan upp och tillbringade fem säsonger i klubbens A-lag. Holm var med när Djurgården åkte ut ur Elitserien 2012 men följde med ner till HockeyAllsvenskan. Han var sedan en del av resan tillbaka upp till SHL 2014 och han stannade i Djurgården till 2016 varpå han lämnade för spel i Växjö.

Därefter har Holm hunnit med spel i Nordamerika och KHL innan han återvände till Sverige 2022 och skrev på för Örebro Hockey. Han var en toppback i Örebro fram till 2024 då han först petades och sedan inte längre fick träna med klubben. Efter en längre tids konflikt bröts kontraktet och Holm flyttade till Rapperswil i Schweiz där han spelade under fjolårssäsongen.

Nu är Philip Holm tillbaka i SHL igen.

– Philip har varit runt i hockeyvärlden, samlat på sig stora erfarenheter och spelat både VM och OS. Genom det här breddar vi vår backsida med en pålitlig pjäs. Vi vet att SHL kommer att ställa stora krav på oss och vi känner oss nu trygga med våra nio backar i herrtruppen, säger Niklas Wikegård.

Holm noterades för 20 poäng på 48 matcher i den schweiziska ligan förra säsongen. 2017 var Philip Holm med och vann VM-guld med Tre Kronor, han spelade även OS för Sverige 2022. Totalt har han spelat 279 SHL-matcher i sin karriär.

Source: Philip Holm @ Elite Prospects