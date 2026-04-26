Inventering: Enköping – ”Han behöver inte vara skitbra i egen zon”

Säsongen är över och silly season har börjat på allvar. I en fördjupande artikelserie inventerar Mikael Mjörnberg trupperna hos klubbarna i Hockeyettan, analyserar nuläget, reflekterar över vägarna framåt och snackar med de sportsligt ansvariga.

Idag, truppinventering i Enköping.



En fjortondeplats och nio poäng upp till slutspelsstrecket kanske inte framstår som så mycket att hurra över, men allt måste sättas i perspektiv. Efter en lång rad säsonger av bedrövliga lagbyggen och ännu mer undermåliga resultat var den gångna säsongens seriespel faktiskt att betrakta som en liten framgång för Enköping.



Drömmen om att kunna nå slutspel levde ganska långt in i serien och framförallt hittade man efter en riktigt svag start ett sätt att spela ishockey som blev så väl vägvinnande som självförtroendebyggande. Något som inte hänt i Bahcohallen på många år. Utifrån den positionen är Enköping faktiskt ett väldigt intressant lag att följa under silly season.



Har man lyckats vädra ut år och åter år av bekvämlighet och nedviksmentalitet finns kanske något att bygga vidare på inför framtiden här.

Loading ..