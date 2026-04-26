Vidare i slutspelet – efter Stenbergs assist

Springfield Thunderbirds skräller sig vidare i AHL-slutspelet. Det efter att Otto Stenberg spelat fram till övertidsavgörandet.

Medan både Theo Lindstein och Otto Stenberg varit uppe i NHL har Springfield Thunderbirds fått kämpa sig till ett AHL-slutspel. Därmed trodde de flesta att 16-delen mot Charlotte Checkers endast kunde sluta på ett sätt. Så blev det inte.

De svenska talangerna har klivit ner efter att St. Louis Blues själva missat slutspel, och är nu tungan på vågen.

Nattens möte var det tredje i slutspelsserien, och slutade 2–1 efter övertid. Ett resultat som alltså innebär att Thunderbirds är vidare i jakten på Calder Cup. Stor hjälte blev Zachary Dean, men inte utan en smart placerad pass av svenske lagkamraten, Otto Stenberg. Se målet nedan.

Tobias Björnfot, som blev Charlottes enda målskytt, Ludvig Jansson, samt Wilmer Skoog, får nu konstatera att säsongen är över.

Bland svenskarna som säkrade detta överraskande avancemang var även Calle Rosén. Han har redan vunnit Calder Cup vid ett tillfälle, 2018. Det var hans första säsong borta i Nordamerika, precis som 2025/26 är för Theo Lindstein.

I nästa slutspelsrunda väntar Providence Bruins för Springfield. Där hittar vi Fabian Lysell och Max Lundgren.

