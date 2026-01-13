”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Petter Vesterheim stannar i Malmö Redhawks.

Trots att han redan hade kontrakt till 2027 förlängs avtalet nu till 2029.

– Petter var tydlig med att han ville stanna i Redhawks och vara lojal mot klubben, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

Petter Vesterheim är klar för tre nya år i Malmö Redhawks. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

För ett par veckor sedan förlängde Malmö med Thomas Berg-Paulsen till 2029. Nu säkrar Redhawks även upp ytterligare en norsk landslagsspelare för de tre kommande åren.

21-årige Petter Vesterheim hade redan ett avtal med Malmö som sträckte sig till 2027. Men nu står det klart att parterna ändå har enats om ett nytt kontrakt, som i stället gäller fram till 2029.

– Jag är väldigt stolt och tacksam över att få fortsätta min resa i Redhawks. Jag trivs jättebra i laget, klubben och staden, och det känns som att vi har något riktigt bra på gång, säger Vesterheim på klubbens hemsida.

Petter Vesterheim värvades till Malmö från Mora 2024. Under fjolåret tillbringade dock centern stora delar av säsongen tillbaka i HockeyAllsvenskan med Mora. I Malmö blev det endast 0+1 på 18 matcher i grundserien och slutspelet för Vesterheim. Till årets säsong har norrmannen däremot tagit en ordinarie plats i Malmös laguppställning och även visat upp ett fint spel.

Han har noterats för åtta poäng på 34 matcher i SHL så här långt den här säsongen.

– Petter är en spelare som vi sett ta bra kliv denna säsong. Han utvecklas både på och utanför isen, tar ett större ansvar och passar in i hur vi vill spela vår hockey. Trots ett avtal nästa år så var Petter tydlig med att han ville stanna i Redhawks och vara lojal mot klubben, och vi känner likadant. Vi tror på fortsatt utveckling tillsammans. Vi har lagt en ny plan kommande tre åren och känner oss trygga med att Petter kommer växa i det förtroendet, säger sportchef Oscar Alsenfelt.

