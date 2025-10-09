Peter Cehlárik låg skadad och kunde inte ta sig upp.

Då gjorde Linköping det matchavgörande målet– vilket ledde till ilska i Leksand.

– Publiken är i uppror. Det är riktigt upprört här, säger TV4:s kommentator Peter Backe.

Linköping gjorde mål samtidigt som Peter Cehlárik låg skadad. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Linköping hade tagit ledningen med 1-0 borta mot Leksand. I slutet av andra perioden kom sedan även 2-0 till LHC, på ett kontroversiellt sätt.

Bortalaget har pucken i offensiv zon och skjuter ett skott som blockeras av Leksands lagkapten Peter Cehlárik. Pucken tar i insidan av Cehláriks knä och LIF-stjärnan får rejält ont och blir liggandes på isen. Cehlárik lyckas inte ta sig upp för att åka och byta och Linköping kan utnyttja läget genom att göra mål samtidigt som Leksandskaptenen ligger skadad på isen och inte kan vara delaktig i spelet. Det blev stor ilska i Leksand efter målet.

– Publiken är i uppror. Det är riktigt upprört här. Vilken kalldusch för Leksand, säger kommentatorn Peter Backe i sändningen.

Domarens svar efter målet: ”Ingen allvarlig skada”

Leksands Kalle Östman var sedan fåordig om situationen när han frågas om målet.

– Vi har en skadad spelare på isen och de gör mål. Det är så det ser ut, säger Östman till TV4.

Huvuddomaren David Laksola förklarar sedan hur de ser på situationen och varför spelet inte blir avblåst trots att Peter Cehlárik ligger skadad.

– Vi ser att pucken tar på Cehlárik på insidan. Det ät ingen allvarlig skada så därför låter vi spelet flyta på. Sedan kan man diskutera om man ska blåsa av när de rensar om det är full kontroll på det eller inte. Där blir svårigheten för oss. När vi tittar på det efteråt så är det en icing-situation som vi ska bedöma eller inte. Man kan alltid diskutera om vi skulle blåst av tidigare, säger Laksola.

Peter Cehlárik kunde dock återvända till spel senare i matchen och Leksand reducerade även till 1-2 i tredje perioden. Men närmare än så kom aldrig Leksand. I stället kunde Linköping sätta 1-3 i tom kasse för att punktera tillställningen och ta sin tredje raka seger i SHL. Linköpings mål när Cehlárik låg skadad blev alltså matchavgörande.

Leksand – Linköping 1–3 (0-0,0-2,1-1)

Leksand: Lukas Vejdemo.

Linköping: Christoffer Ehn, Remi Elie, Adam Hofbauer.