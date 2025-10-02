Djurgården väljer att peta ett av nyförvärven som kom inför säsongen.

Valtteri Pulli, 24, är inte med i truppen mot Rögle.

Valtteri Pulli saknas i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Den nästan två meter långa finske backen Valtteri Pulli har spelat sju matcher och gjort fyra poäng för Djurgården i SHL hittills.

Men när den åttonde omgången går av stapeln på torsdagen finns inte 24-åringen med på isen. Den tidigare AHL-backen, som spelade för Lugano i Schweiz förra säsongen, har trots en helt okej poängskörd inte övertygat defensivt. Därför kommer han inte få fortsätta i tredje backparet tillsammans med Philip Holm.

I stället kliver August Berg upp bredvid Holm och som extraback har man valt Hugo Blixt. Notabelt är även att Jacob Josefson går ner från topplinorna till att vara extraspelare i kvällens match mot Rögle.

Djurgården ställs mot Rögle klockan 19.00 på torsdagen – två lag som har fått en bra start på säsongen.

Så ställer lagen upp

Djurgården:

Målvakter: Hugo Hävelid, (Magnus Hellberg)

Förstafemman: Colby Sissons, Gustav Lindström; Joe Snively, Marcus Krüger, Charles Hudon.

Andrafemman: Jesper Pettersson, Joey Laleggia; Victor Eklund, Håvard Salsten, Anton Frondell.

Tredjefemman: August Berg, Philip Holm; Viggo Björck, Arvid Costmar, Mathias Emilio Pettersen.

Fjärdefemman: Hugo Blixt; Daniel Brodin, Ludvig Rensfeldt, David Blomgren.

Extraspelare: Theo Stockselius

Rögle BK:

Målvakter: Arvid Holm, (Christoffer Rifalk)

Förstafemman: Lucas Ekeståhl-Jonsson, Mark Friedman; Daniel Zaar, Anton Bentsson, Dennis Everberg.

Andrafemman: Gregor Biber, Calvin De Haan; Lubos Horky, Fredrik Olofsson, Felix Nilsson.

Tredjefemman: Calle Själin, Mattias Göransson; Linus Sandin, Josh Dickinson, Leon Bristedt.

Fjärdefemman: Isak Norlin: Karson Kuhlman, Linus Sjödin, Albin Sundsvik.

Extraspelare: Isac Solberg