Petas helt efter tunga starten i Djurgården
Djurgården väljer att peta ett av nyförvärven som kom inför säsongen.
Valtteri Pulli, 24, är inte med i truppen mot Rögle.
Den nästan två meter långa finske backen Valtteri Pulli har spelat sju matcher och gjort fyra poäng för Djurgården i SHL hittills.
Men när den åttonde omgången går av stapeln på torsdagen finns inte 24-åringen med på isen. Den tidigare AHL-backen, som spelade för Lugano i Schweiz förra säsongen, har trots en helt okej poängskörd inte övertygat defensivt. Därför kommer han inte få fortsätta i tredje backparet tillsammans med Philip Holm.
I stället kliver August Berg upp bredvid Holm och som extraback har man valt Hugo Blixt. Notabelt är även att Jacob Josefson går ner från topplinorna till att vara extraspelare i kvällens match mot Rögle.
Djurgården ställs mot Rögle klockan 19.00 på torsdagen – två lag som har fått en bra start på säsongen.
Så ställer lagen upp
Djurgården:
Målvakter: Hugo Hävelid, (Magnus Hellberg)
Förstafemman: Colby Sissons, Gustav Lindström; Joe Snively, Marcus Krüger, Charles Hudon.
Andrafemman: Jesper Pettersson, Joey Laleggia; Victor Eklund, Håvard Salsten, Anton Frondell.
Tredjefemman: August Berg, Philip Holm; Viggo Björck, Arvid Costmar, Mathias Emilio Pettersen.
Fjärdefemman: Hugo Blixt; Daniel Brodin, Ludvig Rensfeldt, David Blomgren.
Extraspelare: Theo Stockselius
Rögle BK:
Målvakter: Arvid Holm, (Christoffer Rifalk)
Förstafemman: Lucas Ekeståhl-Jonsson, Mark Friedman; Daniel Zaar, Anton Bentsson, Dennis Everberg.
Andrafemman: Gregor Biber, Calvin De Haan; Lubos Horky, Fredrik Olofsson, Felix Nilsson.
Tredjefemman: Calle Själin, Mattias Göransson; Linus Sandin, Josh Dickinson, Leon Bristedt.
Fjärdefemman: Isak Norlin: Karson Kuhlman, Linus Sjödin, Albin Sundsvik.
Extraspelare: Isac Solberg
