Petades i går – nu bryter floppen med Djurgården

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jesse Ylönen, 26, lämnar Djurgården.

Den tidigare NHL-forwarden var petad under förlusten mot Örebro i går, och nu har han brutit med klubben.

– Jesse kom till oss för ett par dagar sen och uttryckte sin önskan, säger Niklas Wikegård till Djurgårdens hemsida.

Djurgårdens forward Jesse Ylönen lämnar på egen begäran. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN / kod JZ / JZ0657

Den finländske forwarden, med 186 matcher i AHL och 111 i NHL på meritlistan, kom direkt från Nashville Predators farmarlag Milwaukee Admirals i somras. Men med bara sju inspelade poäng på hela säsongen hittills blev han aldrig någon succé.

Dessutom har Djurgårdens positiva säsongsstart fått ett abrupt slut. Den senaste månaden har man inte tagit en enda trepoängare. Nu står det klart att nykomlingen i SHL bryter med stjärnvärvningen Jesse Ylönen, 26.

– Jesse kom till oss för ett par dagar sen och uttryckte sin önskan. Han har verkligen kämpat och försökt, men både han och vi känner att han kommer ha svårt med istid framöver. Vi har kommit överens om att helt enkelt avbryta kontraktet, säger Niklas Wikegård till Djurgårdens hemsida.

JVM-hjältarna återvänder

Han uttrycker vidare att lösningen var bra rent ekonomiskt för Djurgården också.

Djurgården väntar förstärkning från Anton Frondell, Victor Eklund och Viggo Björck framöver. Därmed lär inte forwardsvärvningar vara aktuellt.