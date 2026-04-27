Vann guld med Luleå – klar för ny klubb

Eetu Koivistoinen lämnar Luleå efter två år. Nu är han klar för en flytt till finska Kärpät.

Eetu Koivistoinen var med och vann SM-guld med Luleå 2025. Han gjorde då framför allt ett starkt slutspel, med åtta poäng på 17 matcher som resultat. Det kan jämföras med de tio respektive elva poängen han gjorde under sina två grundserier i SHL.

Och något mer SHL-spel blir det inte för den 30-årige centern. Han återvänder istället hem till Finland. Nästa säsong väntar spel i Kimmo Kapanens Kärpät. Koivistoinen har skrivit på ett tvåårsavtal med det som blir hans tredje klubb i den finska högstaligan.

Koivistoinen vann guld med Lukko 2021 och hade då ett riktigt starkt slutspel, med vinst i såväl poängliga som skytteliga och assistliga. Det gjorde att han tog hem priset som slutspelets MVP.

