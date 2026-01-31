Petade stjärnhemvändaren: ”Tuffa beslut”
Emil Djuse värvades hem som en tänkt nyckelspelare för Skellefteå. Men i dagens segermatch mot Brynäs petades backen.
– Idag valde vi att åka med sju andra, säger tränaren Daniel Hermansson.
GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)
Skellefteå stod återigen för sena mål när de besegrade Brynäs. De kvitterade till 3-3, genom Oscar Lindberg, med en minut kvar att spela och sen avgjorde Mikkel Aagaard matchen i förlängning. Då var Oscar Lindberg passningsläggare. Det var han även på Rickard Huggs reducering till 3-2.
En prestation som gör att västerbottningarna nu bara är tre poäng bakom Frölunda i kampen om seriesegern.
Efter matchen var tränaren Daniel Hermansson lyrisk över sin stjärnas nya matchavgörande prestation.
– Vi har lite tur när pucken hamnar på bladet hos seriens bästa spelare. Han är magisk för oss. Han gör ett jättefint mål till 3-3 och en jättebra assist till 4-3.
Emil Djuse petades för SKellefteå
En som däremot inte syntes till i matchen var Emil Djuse. Backen, som inför säsongen kom hem efter ett sex år långt utlandsäventyr, fick inte plats på sju backar. Detta eftersom Arvid Lundberg kommit tillbaka från skada.
– Vi har åtta, friska backar uttagningsbara och idag valde vi att åka med sju andra, säger Hermansson.
– Det är tuffa beslut att fatta och det är tråkigt för Emil. Sen får vi se hur det blir på torsdag.
Tränaren ser konkurrenssituationen som positiv.
– Alla backar har gjort bra prestationer, även om det varit lite upp och ner från backplats. Vi har en tuff konkurrens, men det kommer hjälpa oss i slutet av säsongen.
