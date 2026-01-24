Bryter negativa trenden: “Då kommer det gå åt helvete”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter en tuffare tid har Örebro nu hittat tillbaka till vinnarspåret när man slog Frölunda på bortaplan. Enligt Patrik Karlkvist är Örebros form dock uppåtgående.

– Det är klart att det blir tufft när man börjar förlora lite och man ser att lagen nerifrån börjar närma sig men man får försöka att inte tänka på det, säger Karlkvist till hockeysverige.se.

Patrik Karlkvist och Niklas Eriksson ger sin syn på imponerande segern i Scandinavium.

SCANDINAVIUM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Örebro har haft stora problem under den senaste tiden. Klubben hade inför lördagens omgång radat upp tre raka förluster och enbart vunnit två av de senaste tio matcherna.

Dessutom hade Örebro råkat ut för en måltorka där laget gjort två mål på de senaste tre matcherna. Under lördagen ställdes Örebro mot Frölunda och gjorde en starkare bortamatch med utdelning framåt.

– Hockeylogik är lite speciell. Vi har varit nollade här i några matcher och inte gjort några mål. Idag gör vi fem borta mot serieledarna. Sett till matchen idag är jag nöjd med våran insats, säger Örebros huvudtränare Niklas Eriksson till hockeysverige.se efter matchen som slutade med 4-5.

Patrik Karlkvist om Örebros form: “Gäller att göra mål för att vinna”

Även Örebros poängkung Patrik Karlkvist har haft en lite tuffare period. Toppforwarden har inte lyckats göra ett mål på fem raka matcher. Det blev däremot ett assist för Karlkvist under matchen mot Frölunda.

Efter segern mot Frölunda hade Karlkvist följande att säga.

– Vi krigar och kämpar på bra. Det var starkt att komma tillbaka flera gånger om och sen hålla i ledningen. Det har inte heller varit vår starkaste sida den här säsongen. Det gäller att göra mål för att vinna och det hade vi inte gjort de här matcherna innan.

Hur ser du på din egen prestation?

– Den var sådär. Jag tycker att jag ändå spelar ganska bra och det var skönt att få ett assist och bidra lite framåt.

Det har även gått fem matcher sen du nätat. Är det något du tänker på också?

– Nej, inte så länge laget vinner. När man förlorar då tar det hårdare, men när man vinner så är det egentligen skitsamma vem som gör det. Det är klart att jag vill bidra och göra fler mål, så jag försöker jobba på det varenda dag. Skjuta, skjuta, skjuta och hitta nya vägar, säger Karlkvist till hockeysverige.se.

Patrik Karlkvist har hittills stått för 35 poäng (9+29). 33-åringen tycker att det inte är någon kris i Örebro och menar att laget är på rätt väg.

Det var tre väldigt viktiga poäng för Örebro i Göteborg. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Känner pressen när HV71 närmar sig: “De flesta tänker nog på det”

I och med Örebros negativa trend har HV71 börjat närma sig. Örebro har dock skaffat sig ett litet andrum i och med segern mot Frölunda. Samtidigt möter HV Brynäs under kvällen och kan komma närmare igen.

Dessutom ska HV och Örebro mötas nästa vecka på torsdag vilket kommer vara en viktig match för båda lagen. Karlkvist ser dock positivt på Örebros senaste matcher och menar att laget har gjort det bra.

– Jag tycker att vi har varit på rätt väg här ett tag. Vi har byggt på detta över de senaste matcherna så det var skönt att vi nu blev belönade med en vinst.

Kände ni någon press på er i laget nu när HV började närma sig i tabellen?

– Ja, de flesta tänker nog på det. Men det är många matcher kvar och många poäng att spela om. Börjar man lägga sig ner och blir skraj nu så kommer det gå åt helvete. Så det är lika bra att spela kaxigt och spela för att vinna varenda match, säger Karlkvist.

Ödesmatch mot HV71 nästa

Örebros ödesmatch mot HV nästa vecka kan bli avgörande för vilket lag som får spela kval. Framför allt när säsongen långsamt börjar närma sig sitt slut. Patrik Karlkvist lägger dock inte någon större vikt på detta.

– Vi ska bara spela som vi har gjort de här matcherna. Det känns jättebra i laget, vi har haft en ganska bra stämning här. Det är klart att det blir tufft när man börjar förlora lite och man ser att lagen nerifrån börjar närma sig men man får försöka att inte tänka på det.

Även Niklas Eriksson är inne på samma spår som Karlkvist.

– Vi tar en dag i taget. Nu ska vi bara göra en bra träning på måndag, tisdag och onsdag och sen ska vi försöka göra en bra match på torsdag, säger Eriksson och fortsätter.

– Jag tycker att vi har haft sex raka matcher med bra prestationer och så blir det till sist att målen kommer också. Det är kontentan av att man gör flera bra prestationer i rad.

Örebro har vunnit båda sina bortamatcher mot HV denna säsongen. Däremot har klubben inte lyckats slå Jönköpingslaget på hemmaplan.

På lördag får Örebro dock en ny möjlighet på hemmaplan och har chansen att skapa sig lite andrum ner till kvalstrecket.

Matchen mellan Örebro och HV71 börjar klockan 19:00 på torsdag.

