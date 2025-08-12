Slår ned flyttryktet: ”Var aldrig nära”

Edmonton Oilers uppgavs i somras ha erbjudit Patrik Puistola ett NHL-kontrakt.

Nu tar Örebro-forwarden ned uppgifterna.

– Det var aldrig nära någonting på det sättet, säger han till Nerikes Allehanda.

Patrik Puistola kopplades samman med en flytt till Edmonton tidigare i somras.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån (Montage)

I juni rapporterade den finska podcasten Urheilucast att Edmonton Oilers erbjudit Örebros forward Patrik Puistola ett NHL-kontrakt.

Någon flytt till Nordamerika blev det emellertid aldrig för Puistola – och särskilt nära var det inte heller.

– Jag såg ju vad som skrevs. Men det var aldrig nära någonting på det sättet. Jag hade bara fokus på att träna, säger han till Nerikes Allehanda.

Ser positivt på att bli kvar i Örebro

I stället stod det efter att deadlinen för NHL-klubbar att sajna kontrakterade SHL-spelare i mitten av juni klart att det skulle bli en fortsättning i Örebro för den finske VM-forwarden.

– Det känns jättebra. Det har varit bra här, det är en bra omgivning för mig att utvecklas och gå framåt. Det är bara positivt, säger Puistola.

Under sin debutsäsong i Örebro noterades Puistola för 39 poäng (18+21) på 52 grundseriematcher samt fyra poäng (3+1) på tre slutspelsmatcher. 24-åringens starka säsong tog honom hela vägen in i det finska VM-laget, där han sköt fyra mål och producerade totalt fem poäng på åtta VM-matcher för Finland.