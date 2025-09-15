Hot mot SHL-domare har blivit vardag. Under vårens SM-slutspel blev läget så prekärt att ligan kallade sportchefer och tränare till möte för att få ett stopp på den till synes systematiska domarkritiken som följde efter varje match. Under SHL:s upptaktsträff förra veckan hölls en paneldebatt om klimatet och hur man ska få bukt med det allt aggressivare klimatet online.

SHL-domarna hade en tuff vår både på och utanför isen.

Hat och hot mot domare i SHL och Hockeyallsvenskan hamnade i fokus under vårens SM-slutspel. Enligt uppgift tvingades SHL hålla ett krismöte med tränare och sportchefer för att sänka temperaturen då fokuset på domarna och domsluten tog alltför mycket syre på presskonferenser och i mediabevakningen av framför allt kvartsfinalserierna. Detta sedan flera domare fått ta emot direkta hot som ledde till att de var tvungna att få poliseskort och i vissa fall till och med skydd i hemmet.

Under SHL:s upptaktsträff förra veckan ingick en paneldebatt där SHL-domarnas situation uppmärksammades.

Medverkande:

* SHL-domaren Marcus Linde

* TV4:s Chief Sports Officer Johan Cederqvist

* Luleås forward Mathias Bromé.

Marcus, hur upplevde du och dina kollegor klimatet som blev här under slutspelet?

– Nej, men vi upplevde att det blev ett alldeles för stort domarfokus, framför allt under slutspelet. Presskonferenserna handlade ju nästan mer om domslut än om prestationer på isen och duktiga spelare. Och någonstans så tycker väl vi att det är spelarna som är stjärnorna, det är de som ska skina och få uppmärksamheten. Det blev ett överdrivet domarfokus. Givetvis måste man kunna diskutera situationer och ha kritik, så att säga, men formatet behöver bli bättre. Det känns nästan som att det blev systematiserat, att man försökte sätta press på domarna genom att uttala sig på det sätt man gjorde under presskonferensen.

Men från domarkårens sida, finns det någon sanning i att man kan sätta press på domare genom att göra så?

– Nej, om man tror det så tror jag att man underskattar oss domare lite grann. Vi är mentalt väldigt vältränade, så det finns varken fördelar eller nackdelar att hämta i det, utan mer bara att det är tröttsamt. Men det påverkar oss ingenting i hur vi dömer våra matcher. Vi är fullt fokuserade på uppgiften hos oss. Vi har nog blivit duktiga på att hantera det.

Många vill se er uttala er efter matcher, att ni ska ställa upp på intervjuer och förklara domslut. Men är det enbart positivt med den transparensen? Eller finns det kanske en baksida med det också?

– Ja, men det tror jag. Vi vill vara transparenta och i så stor mån det bara går, förklara våra domslut, förklara varför vi gjorde rätt i en viss situation eller att det kanske blev fel. Och vi har väl märkt att det gynnar oss lite grann. Det tar död på ilskna diskussioner och så vidare. Så vi har ingenting emot att vara transparenta och förklara hur vi tycker och tänker.

Så det finns ingen nackdel med att faktiskt ställa sig framför en kamera och besvara frågor kring olika situationer i en match?

– Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är positivt. Absolut.

Johan Cederqvist: ”Vi är supportrarnas förlängda arm”

Johan, när du hör det Marcus säger, hur tänker ni kring det med just att ställa domare framför kameran i era sändningar och förklara kontroversiella domslut?

– Vi resonerar på samma sätt. Jag tror att öppenheten och det forum vi ger domarna är en tillgång för att förklara situationen. Jag tror att RefCam gör samma sak, där man kan se vad domarna ser. Och sen för vår del handlar det om att dels ha en balans i rapporteringen, för det är jävligt lätt att snacka om domslut. Det är en lätt sak att ta till. Det kräver mer arbete. Det är viktigt för oss att inte falla in i det för ofta att prata om domarna, särskilt efter matcherna.

– Och sen är det viktigt för oss att stå för en kunskapsbas, att vi pratar om händelser på isen utifrån de förutsättningar som finns. Det vill säga att skilja på kritik mot regelbok och kritik mot domare.

Vilken respons får ni från domare, men även kanske andra klubbrepresentanter i hur mycket ni pratar om domarna? Jag vet att ni får lika mycket kritik om ni inte pratar om ett visst omslut. Det ser man också på sociala medier, då får ni kritik även för det. Vilken respons får ni med det fokus ni lägger kontra inte lägger?

– Vi är supportrarnas förlängda arm på ett sätt. Vi ska ställa de relevanta frågorna, vi ska granska och visa upp SHL. Det måste vi göra. Men om vi gör det utan eftertanke, eller om vi gör det som ett svar bara på ett uttalande från en tränare, då gör vi fel. Vi måste ställa rätt och relevanta frågor och ha rätt kunskapsbas hela tiden så att det utgår från regelboken eller de förutsättningar som finns på isen.

Vilket ansvar tycker du att ni och vi i media har?

– Stort. Jättestort. Vi kan inte vara neutrala utifrån vad som händer. Vi försöker förklara väldigt bra, vi måste göra det på ett gediget sätt. På ett sätt som låter domarna komma till tals, men också att vi ställer relevanta frågor. De är vana vid en tuff arbetssituation och är otroligt duktiga på att ta feedback. Så det är klart att vi inte behöver ha silkesvantarna på. Men däremot måste det vara tydligt vad som är regelbok och kritik mot det ibland. Och en diskussion och spänstig debatt om hur mycket man får tackla och så vidare. Och vad som är att det blir fel på isen.

– Sen tror jag att vi kanske kan alla vara bättre på att göra domarna till lite mer till en död punkt ibland. Det vill säga att ”det blir fel ibland”. Men det behöver inte vara kritik. Det händer på samma sätt som man träffar stolpen ibland. Det händer.

Hur jobbar ni redaktionellt med att hitta rätt balans med kritikfokus på domarna? Är det nånting ni tar upp inför varje sändning eller nånting som man tar inför säsongen? Eller är det nånting som bara kommer som det är?

– Det är absolut en diskussion inför säsongen. Men också en diskussion med domarna om vad som är nytt. Finns det några nya case som vi ska ta del av eller till och med regeländringar? Det är så klart superviktigt. Sen utvärderar vi efter varje sändning alla möjliga parametrar. Var den en rolig sändning? Visade vi passion för hockeyn? Hade vi koll på de viktigaste nyheterna? Hur var balansen mellan de olika ämnena? Tycker vi gav svar på de frågor som vi tror att supportrar kanske har. Det är som en del av all annan uppföljning av våra sändningar.

Mathias Bromé: ”Klart det kommer någon groda”

Mathias, du hade ynnesten att få spela en lång vår med Luleå så klart. Men från ett spelarperspektiv, hur upplevde du det fokus som blev på domarna?

–I slutspelet tänker jag att det blev väldigt mycket fokus. Både från supportrar, lag och alla runtomkring. Vi hade ett möte nyss med domarna som var uppe i Luleå och de berättade hur deras bild har varit. Vi får höra också hur många domare som behövde poliseskort och hur många som hade poliser hemma. Så det påverkar ju. Media är ju så pass stort idag. Efter matcher och sådana grejer så är ju Twitter… När man går in där, då känner man att man lever. Det har ju blivit tyvärr för stort av det.



Har du upplevt som spelare genom att uttala sig i media att man skulle kunna styra en domare och skaffa sig fördelar inför nästa match?

– Nej, det tror jag inte på det sättet. Men det svåra är ibland när du är så het och sen kommer du ut i TV4 och så får du en intervju och så ställer de en fråga. Det är 30 sekunder efter och så har det hänt någonting. Det är klart att du är het, men samtidigt så behöver vi spelare också lära oss att få bort de situationerna och ta med domarna efter istället. Det kommer att gynna ligan och det kommer att gynna oss.

Berätta litegrann då. Ni har just förlorat en match. Man är lack över någonting som inte blev en utvisning och så får man en mikrofon i ansiktet. Har du något sätt som du kan lugna ner dig själv eller är det svårt att sänka temperaturen?

– Nej, men det är klart. Alla som håller på med idrott och sen har du spelat i en fullsatt arena och sen kommer du ut och så ska du göra en TV4-intervju. Så ställer de en fråga om en domarsituation. Det är klart att du är så inne i det redan och du har inte hunnit släppa det riktigt. Så det är klart att det kommer ut någon groda, men det är de situationerna vi spelare också behöver lära oss av. Tänka på konsekvenserna av alla situationer.

