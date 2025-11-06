Marcus Gidlöf har ett utgående kontrakt med Leksand.

20-åringen har inte heller någon stress kring att ta ett beslut kring sin framtid i klubben.

– Skriver man på någonstans vill man att allt ska kännas bra, säger han till Falu-Kuriren.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Tio spelare i Leksand har utgående kontrakt den här säsongen.



En av dessa är målvaktslöftet Marcus Gidlöf, som förra hösten skrev på ett rookieavtal över förra säsongen samt denna säsong.



– Jag är väl ingen person som tänker så långt fram. Själv tycker man att det är svinlångt bort (skratt). Men jag kanske behöver börja fundera över det. Men det känns inte som att det är någon stress just nu, utan jag vill nog gärna vänta och se hur det känns. Skriver man på någonstans vill man att allt ska kännas bra, säger Gidlöf till Falu-Kuriren.

”Just nu har jag inte hört något”

Gidlöf berättar vidare att han trivs bra i Leksand som by och klubb, men än så länge har han inte hört något kring att förhandlingar ska vara påbörjade kring ett nytt avtal.



– Det har jag än så länge överlåtit till min agent att styra lite. Att förmedla om det kommer upp något. Just nu har jag inte hört något, säger han.



Även målvaktskollegan Jakob Hellsten har ett utgående kontrakt med klubben.



– Jag tror att jag sitter i samma båt som alla andra i den här frågan: Man försöker fokusera på sitt spel här och nu och spela så bra man kan, dels för att vinna matcher, dels för att ge sig själv så bra förutsättningar som möjligt att spela på ett bra ställe nästa år, vilket Leksand är, säger Hellsten.



20-årige Marcus Gidlöf har spelat åtta SHL-matcher för Leksand den här säsongen och står noterad för tre segrar och en räddningsprocent på 88,8 procent. Den storvuxne målvakten är draftad av New York Islanders, men har inte skrivit på något NHL-kontrakt med klubben.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects